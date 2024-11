La drástica decisión de Roberto Domínguez que afecta al futuro más inmediato de Andrés Roca Rey

El veterano matador de toros vallisoletano Roberto Domínguez ha dejado atrás cualquier vinculación profesional con el mundo del toro y, de paso, la dirección de la carrera de Andrés Roca Rey al que apoderaba desde el otoño de 2020 a raíz de la ruptura del diestro peruano con el empresario Ramón Valencia.

Domínguez ha publicado una carta a través del portal especializado Mundotoro en la que confirma esta decisión deshaciéndose en agradecimientos antes de dar un repaso a sus sucesivas etapas como comentarista televisivo y apoderado que siguieron a su carrera como matador de toros entre las décadas de los 70 y 90 del pasado siglo XX.

Domínguez ha mencionado en esa larga misiva los hitos de su trayectoria profesional y personal subrayando que necesitaba “cerrar de esta manera el capítulo taurino” de su vida. El veterano diestro habla de las personas que han marcado su trayectoria, haciendo una mención de especial del apoderamiento de El Juli.

Roberto Domínguez también se refiere a su última etapa profesional, llevando las riendas de la carrera de Roca Rey mencionando “su entrega desnuda y desgarrada, sin importarle las circunstancias ni la condición del toro, imponiendo su ley”. “La ley que ahora impera en las nuevas generaciones de aficionados que vuelven a creer en el desprecio absoluto al riesgo, en el ídolo, en el héroe”, apostilla.

La lista de agradecimientos se hace extensiva a las empresas, los ganaderos, las cuadrillas, los compañeros y los propios aficionados. Pero Domínguez ha reincidido en su relación profesional y personal con Roca Rey, recordando el percance del 25 de julio de 2023 en la plaza de Santander -del que milagrosamente salió ileso- como uno de los “peores momentos taurinos” de su vida junto con la cornada de El Juli en Sevilla en 2013.

“Cuando me acerqué a la barrera para preguntarle cómo se encontraba, con la mirada perdida me dijo: “No me explico por qué no me ha pasado nada”. “Tú siempre vas a tener suerte porque te la mereces” fue la respuesta de Domínguez advirtiendo que ese lance está recogido la película ‘Tardes de soledad’ de Albert Serra.

Un documental, añade Roberto Domínguez, “que gracias a Andrés, ha vuelto a despertar el interés de la intelectualidad por la tauromaquia, pasando del debate tópico a una reflexión mucha más profunda”.

“Por detalles como éste, deseo que los aficionados y la crítica comprendan la importancia y responsabilidad que tiene Andrés y sepan reconocerle como bastión absoluto de la tauromaquia mundial y enlace fundamental con las nuevas generaciones de aficionados” finaliza Roberto Domínguez.

La réplica de Roca Rey, a través de los perfiles de sus redes sociales, no se ha hecho esperar. “Gracias por su dedicación y compromiso con Roca Rey (el torero) y también con Andrés (la persona)", ha publicado el torero peruano hablando de “nuevos horizontes” y declarándose “listo para los desafíos que vienen”.