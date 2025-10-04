Dos cambios de última hora en la Corrida Concurso de la Feria del Pilar

La corrida concurso de ganaderías programada para este domingo 5 de octubre en el coso de La Misericordia de Zaragoza se ha visto alterada por las lesiones de dos de sus protagonistas. El murciano Rafaelillo, que sufrió una grave cogida en Pamplona con traumatismo torácico y fractura de varias costillas, se ve obligado a cortar temporada y será sustituido por Gómez del Pilar.

Tampoco podrá estar Antonio Ferrera, aquejado de una rotura del tendón de Aquiles que le impide reaparecer en este final de campaña. Su puesto será ocupado por el sevillano Pepe Moral, torero con experiencia en este tipo de compromisos.

De este modo, el cartel queda conformado por Javier Castaño, que hará su despedida de la plaza de Zaragoza, acompañado por Pepe Moral y Gómez del Pilar, frente a astados de las divisas de Concha y Sierra, Partido de Resina, Villamarta, Julio de la Puerta, Peñajara e Hijos de Ignacio Pérez Tabernero.