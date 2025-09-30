Daniel Luque sustituirá a Roca Rey en Zaragoza y se anuncian más cambios en la Feria del Pilar

l matador peruano Andrés Roca Rey anunció el pasado lunes 29 de septiembre el final de su temporada en España para recuperarse de sus múltiples lesiones. Esta decisión afecta a su compromiso en Zaragoza el próximo sábado 11 de octubre, donde iba a compartir cartel con Alejandro Talavante y Tristán Barroso. En su lugar entrará Daniel Luque, triunfador de la Feria del Pilar 2024. La terna lidiará reses de Juan Pedro Domecq.

El serial sufre además otros cambios. El sábado 4 de octubre, tras la grave cornada sufrida por el novillero Julio Norte en San Agustín del Guadalix, será Pedro Luis quien complete el cartel junto a El Mene y Tomás Bastos, con una novillada de Toros de Brazuelas.

También se modifica la función del martes 7 de octubre. La baja de Joselito de Córdoba, lesionado el pasado 21 de septiembre en Alcalá la Real con fractura de dos costillas, será cubierta por Tomás González, que actuará junto a Pedro Andrés y Mario Vilau ante utreros de Hijos de Ignacio Pérez Tabernero.