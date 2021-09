Domínguez, Fonseca y Perera, listos para asaltar el trono del Circuito del Norte

Este certamen de novilleros, organizado por la Fundación Toro de Lidia ha contado con los 12 principales novilleros del escalafón y se ha celebrado en 5 provincias diferentes del norte. En total han sido siete novilladas, tres de ellas en Cantabria (Santoña, Molledo y ahora la final de Santander el próximo viernes), dos en País Vasco (Azpeitia y Orozko), en La Rioja (Arnedo) y en Aragón (Ariza).

La final será televisada en directo por el Canal Toros de Movistar + (marcar 67). El cartel está compuesto por Carlos Domínguez, Isaac Fonseca y Manuel Perera ante novillos de Jandilla el próximo viernes desde la plaza de Santander a las 18h.



Carlos Domínguez es un novillero pacense que llevaba más de dos años y medio sin vestirse de luces, desde su debut en Olivenza en 2019, y que ahora ha aprovechado esta gran oportunidad. Triunfó en la clasificatoria de Santoña y en la semifinal celebrada en Molledo (Cantabria) cortó una oreja dejando un gran nivel. Para el novillero todo esto, “es un sueño que tiene que culminar el viernes en Santander, una plaza en la que nunca he toreado y con la que he soñado tantas veces. He sido la sorpresa de este Circuito y tengo que rematar en la final ”.



Isaac Fonseca llega a la final como primero de la clasificación tras las semifinales. En Arnedo salió en hombros con el encierro de Los Maños.Antes en su clasificatoria en Ariza también triunfó ante los novillos de Albarreal. El novillero mexicano ha ganado todos los certámenes de novilleros en los que ha participado, el último esta semana, el "Alfarero de Oro" y el viernes hará levantar de sus asientos a los aficionados: "Va a ser una final en la que van a saltar chispas. Está siendo una temporada preciosa para mí y este Circuito me ha permitido que me conozca la afición del norte. No me voy a dejar nada dentro en Santander ”.



El otro extremeño de la final, de Villanueva del Fresno, es el líder del escalafón novilleril, Manuel Perera , que dio una gran dimensión en la semifinal de Molledo (Cantabria).Tras ser cogido por su primer novillo de Alcurrucén y ser operado en la enfermería salió con garra y torería para desorejar a su segundo oponente. La clasificatoria la toreó en Orozko (Vizcaya) donde cortó tres orejas. “Esta temporada gracias a estos circuitos se me está conociendo y ahora vengo a por el norte. No me gusta perder, lo llevo muy mal, así que el viernes el aficionado no se va a aburrir ”.



Un total de siete ganaderías diferentes, de hasta cuatro encastes distintos, han lidiado en este Circuito del Norte que tendrá a los novillos de la ganadería de Jandilla en la final. El ganadero, Borja Domecq, lleva lo mejor para un acontecimiento de importancia: “Es una de nuestras plazas predilectas y vamos con mucha ilusión.Es una novillada muy bonita, recogida de cara y con buenas hechuras para que los tres novilleros triunfen ”.