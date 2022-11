Diego Ventura prepara ya en Mexico el arranque de su temporada americana

Diego Ventura se encuentra inmerso en el campo bravo queretano preparando con dedicación e ilusión a los caballos de su amplia cuadra actual, mismos que eligió para torear de este lado del Atlántico.

De entre las veinte estrellas equinas con las que contó para sus encerronas y corridas históricas que toreó a lo largo de su agenda en el Viejo Continente, en la cual sumó 50 tardes, en las cuales cortó 137 orejas, 21 rabos y obtuvo 42 salidas de Puerta Grande, envió a México a finales de octubre a las siguientes:

Contará con dos caballos de salida: “Joselito”, de raza lusitana, con siete años de edad. Su capa es castaña y tiene el hierro de George Martins; y, “Nectar”, de raza lusitana, con una edad de cinco años. Es un tordo de capa y es de su propio criadero, es decir luce el hierro de Diego Ventura

Para realizar la colocación de banderillas cuenta con cinco corceles: “Fabuloso”, de origen lusitano, con siete años de edad, su capa es castaña, del hierro de Sociedade das Silveras; “Gitano”, luso-árabe, con siete años de edad, bayo en su pinta, del hierro de Oscar Borjas; “Bronce”, lusitano en su raza, con una edad de 9 años, con capa bayo, del hierro de Manuel Braga.

Además, tiene a “Velázquez”, luso-árabe, con seis años de edad, con capa tordovinoso, del hierro de Diego Ventura; y a “Eco”, lusitano, nuevo en la cuadra.

Así como dos caballos para el último tercio: “Güero”, lusitano, con nueve años, con capa tordillo y del hierro de José Luis Pereda, y, “Fado”, lusitano, de seis años, caballo con el que entró a matar en Zaragoza, donde cortó cuatro orejas y un rabo.

La última vez que Diego hizo campaña mexicana fue entre noviembre de 2019 y enero de 2020, cuando toreó once corridas de toros en las principales plazas del país. A ello hay que sumar los cuatro festivales en los que realizó el paseíllo el invierno pasado. Ahora, dará inicio a su campaña mexicana, este fin de semana, iniciando este viernes 25 en San Luis Potosí, seguido del domingo 27 en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara, en la corrida que pondrá broche final a la temporada del máximo coso de Jalisco.

“Volver a México es como un bálsamo para mí. Lo necesito para disfrutar de su manera tan pasional de vivir la tauromaquia y para no dejar de aprender. Siempre he sido muy competitivo y exigente conmigo mismo, pero vengo para volver a disfrutar de la ilusión que me dá torear en este país que aporta tanto a mi toreo”, señaló desde el rancho El Ciervo. donde ha vuelto a centrar su plantel general, al lado de los rejoneadores Funtanet.

Ventura llegó acompañado por los auxiliares Mario Figueredo y Felipe Gravito y por su mozo de espadas Iván García, así como por su apoderado Andrés Caballero; desde luego a la vera del mexicano Alejandro Amaya.