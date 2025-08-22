COPE
Diego San Román acelera su recuperación y se pone fecha para volver a los ruedos

El torero mexicano ultima su puesta a punto tras la operación del talón de Aquiles sufrida en la pasada Feria de Istres.

Diego San Román durante una sesión de rehabilitación

Redacción Toros

Publicado el

1 min lectura

El diestro Diego San Román se encuentra en Madrid apurando su recuperación con sesiones diarias de fisioterapia, en doble turno de mañana y tarde, con el objetivo de reaparecer el próximo lunes 1 de septiembre en Illescas. El torero azteca resultó lesionado en la Feria de Istres al sufrir la rotura del talón de Aquiles de la pierna izquierda, que obligó a su paso por el quirófano.

La intervención fue realizada por el traumatólogo Luis Octavio López Montoya, mediante una técnica de mínima invasión (PARS) con anclaje discal por Speed Bridge, sin complicaciones posteriores.

San Román, que dejó una grata impresión en Las Ventas durante el pasado San Isidro, afronta ahora un mes de septiembre cargado de compromisos relevantes en plazas como Arles, Logroño o Salamanca, además de su regreso en Illescas.

