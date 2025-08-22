ENFERMERÍA
Diego San Román acelera su recuperación y se pone fecha para volver a los ruedos
El torero mexicano ultima su puesta a punto tras la operación del talón de Aquiles sufrida en la pasada Feria de Istres.
Redacción Toros
Publicado el
1 min lectura
El diestro Diego San Román se encuentra en Madrid apurando su recuperación con sesiones diarias de fisioterapia, en doble turno de mañana y tarde, con el objetivo de reaparecer el próximo lunes 1 de septiembre en Illescas. El torero azteca resultó lesionado en la Feria de Istres al sufrir la rotura del talón de Aquiles de la pierna izquierda, que obligó a su paso por el quirófano.
La intervención fue realizada por el traumatólogo Luis Octavio López Montoya, mediante una técnica de mínima invasión (PARS) con anclaje discal por Speed Bridge, sin complicaciones posteriores.
San Román, que dejó una grata impresión en Las Ventas durante el pasado San Isidro, afronta ahora un mes de septiembre cargado de compromisos relevantes en plazas como Arles, Logroño o Salamanca, además de su regreso en Illescas.
Temas relacionados
"En este verano tan tormentoso... ¿Qué tiene que pasar para que salgas de tus vacaciones en La Mareta y pises la tierra quemada, Pedro Sánchez?"
Carlos Herrera
Lo último
Visto en ABC
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño