Destaca un sobrero de Zacarías Moreno... y Castella lo deja escapar

Publicado el 22 may 2025, 23:37 - Actualizado 23 may 2025, 07:01

La resaca emocional que dejó Fortes el día anterior se transformó en un pesado viacrucis en la duodécima de San Isidro. El listón emocional estaba en lo más alto, pero la corrida de Alcurrucén lo arrastró todo al subsuelo. Descastada, sin vida ni emoción, provocó la tarde más tediosa de lo que va de feria. Y entre tanta espesura, apareció un sobrero de Zacarías Moreno —encastado y humillador — que en otras manos ... Pero le tocó a Castella, y fue desperdiciado.

“Bandolero” se llamaba el toro. Alto, de seriedad contenida y con raza, fue lo único que rompió con fuerza en una tarde desganada. Castella, con la brújula extraviada, alternó pases sin orden ni apuesta, malgastó su condición por el pitón izquierdo y acabó alargando una faena sin rumbo ni emoción que desdibujó cualquier opción de triunfo. Un bajonazo cerró la historia de una oportunidad perdida.

Antes de “Bandolero”, Castella había pasado con frialdad por un primero de Alcurrucén noble pero sin motor. Tampoco ayudó un lote que compuso una corrida sin alma, sin raza, sin un ápice de emoción. Una tarde sin toros ni toreo.

Alfredo Arévalo / Plaza 1 El Niño de la Capea, Alberto Núñez Feijòo y Noelia Núñez

Miguel Ángel Perera alargó más de lo debido su trasteo al segundo, un toro noble y gordo pero tan vacío como el resto. Apenas logró ligar algo al final de su faena, y con la espada volvió a atascarse, en especial ante el manso y huidizo quinto.

Daniel Luque firmó lo mejor del arranque con unas buenas verónicas al tercero, pero luego su muleta encontró más desentendimiento que entrega. Con el sexto, trató de poner fibra y ambición, pero el toro no ayudó y Madrid no se entregó.

La tarde —larga como pocas: dos horas y tres cuartos— fue la demostración de que no basta con traer figuras o colocar un "no hay billetes" en taquilla. El toreo, como la emoción, no se improvisa. Fortes lo encarnó este miércoles. Este jueves, ni con un toro bravo se pudo. El recuerdo del día anterior se agigantó al calor de la decepción.