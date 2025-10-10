David de Miranda se despide de la temporada europea por una lesión cervical

David de Miranda ha puesto punto final a su temporada europea 2025 tras la grave voltereta sufrida el pasado sábado en la plaza madrileña de Las Rozas. El torero de Trigueros fue atendido de urgencia en la Clínica Falcón de Traumatología y Rehabilitación (Jerez de la Frontera), donde las pruebas médicas confirmaron un pinzamiento cervical entre las vértebras C3 y C6.

Los especialistas han prescrito reposo absoluto y una nueva revisión en diez días para valorar la evolución de la lesión. Como consecuencia, el diestro no podrá comparecer en la feria de Calanda, donde estaba anunciado el 12 de octubre, ni en el III Festival Taurino Benéfico de Guillena, previsto para el 18 de este mismo mes.

Desde su domicilio en Trigueros, David de Miranda ha querido agradecer las numerosas muestras de apoyo recibidas: “Ha sido una temporada maravillosa, donde los triunfos han sido muy importantes y he sentido el reconocimiento del público y del sector. Me siento profundamente agradecido por todo”, ha expresado el matador onubense a través de un comunicado.