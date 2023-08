David de Miranda conquista por segunda vez las Colombinas con su mejor versión

Sin Morante pero con el torero local Dávid de Miranda recogiendo el fruto de su triunfo el pasado jueves. Apuesta acertada vista la tarde y el toreo puesto sobre el tapete por parte del torero local, que conquistó por segunda vez el coso de La Merced dejando su mejor versión y reivindicánse, una vez más, para demostrar que está para cotas más altas que las migajas que algunos le ofrecen.

En esta vuelta a La Merced, David estuvo muy por encima del primer toro de su lote. Lo recibió con un empacado saludo a la verónica y con un ajustado inicio de faena por estatuarios de firme planta. Muy vertical, supo jugar los brazos y ajustarse la embestida para dotar de emoción a los simplones viajes de su oponente. Un final por bernadinas y una gran estocadaen todo lo alto, la mejor de toda la feria, le hicieron acreedor del doble trofeo.

El sexto fue el toro más completo del envío del hierro sevillano. Y David lo cuajó de capote, tanto a la verónica como en un posterior quite por tafalleras. Con la muleta, el de Trigueros toreó con encaje y buen aire por el pitón derecho, por donde el de Juan Pedro se desplazó con chispa y clase. Al natural el toro se dio con similar estilo pero menos emoción. Con todo a favor y tras unas emocionantes manoletinas,, pinchó dos veces antes de la estocada definitiva. Sus paisanos le recompensaron con un nuevo trofeo antes de la salida a hombros.

El toro de la vuelta de Manzanares tras casi dos meses fuera de los ruedos fue un animal tan dócil como falto de chispa y fuerza. No podía apretarle el alicantino porque si no, rodaba por el albero de La Merced. Faena de tacto preciso que no siempre aplicó José María. Una tanda en redondo, ya mediado el trasteo, fue la más conjuntada y ligada, aunque por abusar acabó con el toro perdiendo las manos y sin poder cerrar con el de pecho. Lo mejor fue cuando llegó la hora de manejar la espada. Ahí no ha perdido el sitio. La estocada en la misma yema de la que salió rodado el de Juan Pedro valió por si sola la oreja.

El cuarto, un zapatito de 455 kilos pero buenas hechuras, fue un ejemplar manso que nunca quiso pelea. Esta vez lo despenó Manzanares de un feo bajonazo.

Daniel Luque se las vio en primer lugar con un animal de muy contado poder. Pocas veces pudo bajar la mano. Todo a media altura, sin obligar nunca al ejemplar del hierro ducal. Pero el amable público de La Merced quiso premiarlo con un trofeo de escasa entidad tras una estocada trasera.

El quinto empujó como un tejón al caballo, metiendo los riñones y romaneando sobre el peto. Después embistió con vibración el de Juan Pedro, aunque faltó mayor estilo en sus viajes. Atemperó Luque esa genio a base de temple y mando. La estocada viajó caída y a eso se agarró el palco para no conceder una oreja que se pidió desde los tendidos.

FICHA DEL FESTEJO

Huelva, sábado 5 de agosto de 2023. 4ª de Feria. Tres cuartos de plaza.

Toros de Juan Pedro Domecq, de correcta presentación y desiguales hechuras. Conjunto bajo de casta y venido a menos en el último tercio a excepción del exitente quinto y el buen sexto.

José María Manzanares, oreja y silencio.

Daniel Luque, oreja y saludos tras petición.

David de Miranda, que sustituía a Morante, dos orejas y oreja.