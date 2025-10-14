David Galván y Daniel Luque, los últimos toreros lesionados, ya tienen el alta médica

Los toreros David Galván y Daniel Luque ya tienen el alta médica tras los percances sufridos este fin de semana en las plazas de Madrid y Zaragoza, que obligaron a su ingreso hospitalario para descartar mayores lesiones que las que les hicieron entrar en la enfermería.

Galván fue cogido por su primer toro de Victorino Martín en Las Ventas, presentando un traumatismo craneoencefálico y una fuerte contusión en el hemitórax izquierdo que aconsejaron un estudio más destallado en el hospital Gregorio Marañón, donde se acabaron descartando mayores complicaciones.

Un caso similar fue el de Luque, que también fue volteado duramente en la corrida de la misma fecha de la Feria del Pilar de Zaragoza por el toro de Juan Pedro Domecq al que acabaría cortando las dos orejas. Con vértigos y dolores en el cuello, el sevillano pasó esa noche en observación en un centro privado de la capital aragonesa, para recibir el alta, sin mayores complicaciones, en las últimas horas.