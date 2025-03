Damián Castaño recibe el alta tras su cogida en Las Ventas: "Fue una tarde de máxima entrega y se me ha reconocido"

Damián Castaño ya se encuentra camino a casa en Salamanca tras recibir el alta médica en el día de hoy en la Clínica la Fraternidad Muprespa - Habana. El diestro, visiblemente recuperado aunque aún con molestias, ha compartido en COPE sus sensaciones tras el percance sufrido en la Monumental de Madrid.

"La herida ha evolucionado bien, aunque ahora, al sentarme en el coche, los dolores son fuertes", ha reconocido Castaño. "Pero bueno, han pasado solo 48 horas de la cogida, no se puede pedir peras al olmo". El torero ha restado importancia a las molestias, considerando que, "para el susto, dos días de convalecencia en el hospital no han estado mal".

Castaño ha revelado que el equipo médico le ha transmitido que ha tenido "mucha suerte", explicando que el pitón frenó en un hueso, lo que evitó una lesión aún mayor. "Me dolía más la ingle que la zona por donde entró el pitón, y me explicaron que es porque el pitón frenó en un hueso. Si no llega a estar ese hueso, me lo mete hasta...", ha relatado.

A pesar del dolor, Castaño se siente reconfortado por el apoyo recibido tras su actuación en Las Ventas. "Sobre todo me llevo el reconocimiento de Madrid estos días, en redes sociales ha sido unánime", ha afirmado. "Estoy contento porque fue una tarde de máxima entrega y se me ha reconocido por todos los lados. Creo que da un paso adelante y no lo veo como una medalla, sino como un premio".

El parte médico tras la cornada que le profirió el quinto toro de Adolfo Martín, hablaba de una "herida por asta de toro en tercio superior cara posterior muslo izquierdo, con dos trayectorias: una hacia dentro de 15 cm. que bordea cara lateral de fémur y contusiona arteria femoral y otra hacia arriba de 10 cm. contusionando el isquion".

El torero ha confirmado su intención de cumplir con su encerrona en la Feria del Aficionado de San Agustín de Guadalix, programado para dentro de un mes.