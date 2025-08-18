Curro Durán, anunciado en la corrida de la Feria de Consolación de Utrera

Manuel Viera

La empresa “Toros y Espectáculos Hermanos Durán”, tras acuerdo con el Ayuntamiento de Utrera para la organización de una corrida de toros para las próximas fiestas patronales, ha hecho oficial la combinación de toros y toreros que conforman el festejo de la próxima Feria de Consolación que, por segundo año consecutivo, estará organizado por los dos empresarios utreranos. Se trata de una corrida de toros perteneciente a la ganadería de Castillejo de Huebra que será lidiada por los diestros David Fandila El Fandi, Manuel Escribano y el local Curro Durán. El festejo se celebrará el próximo día cinco de septiembre a partir de la 19,00 horas.

La empresa comandada por Curro y Pepe Durán ha presentado también la corrida de toros del arte del toreo a caballo organizada para la Feria de Morón de la Frontera. Festejó que estará dedicado a la figura del rejoneador sevillano retirado, Javier Buendía. Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens lidiarán reses de la ganadería de Pallarés la tarde del próximo 19 de septiembre.

Por otra parte, los hermanos Durán tienen anunciado un interesante cartel para la plaza de toros de Priego de Córdoba, a celebrar el día 31 de agosto. Emilio de Justo, Borja Jiménez y Curro Durán lidiarán toros de la divisa de Virgen María. Y para la plaza de toros de Cazorla han informado de un festejo mixto con motivo de la festividad del Cristo del Consuelo. La rejoneadora Lea Vicens y los matadores de toros El Fandi y Curro Durán trenzarán el paseíllo el próximo 18 de septiembre en la localidad jienense.