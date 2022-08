El Cordobés, El Fandi, De Miranda y una gran tarde en Socuéllamos (C. Real)

Julio César Sánchez

Los diestros Manuel Díaz "El Cordobés", que cortó tres orejas, David Fandila "El Fandi", que hizo pleno de cuatro apéndices, y David de Miranda, que logró cuatro y un rabo, salieron triunfadores del festejo celebrado este domingo en Socuéllamos (Ciudad Real).

La plaza de toros de Socuéllamos registró la mejor entrada de los últimos años al reclamo del toreo popular, menos exquisito en su expresión artística, pero tremendamente necesario.

Un Cordobés muy animoso y con evidente menor agilidad que años atrás exprimió al blando primero de la tarde hasta arrancarle dos orejas. Nada ocurrió reseñable hasta que el incierto cuarto lo arrolló y cogió feamente en la arena, afortunadamente, sin consecuencias graves, a pesar de las evidentes muestras de molestia del torero de Arganda.

El Fandi desplegó toda la artillería desde el primer momento. ¿Para qué esperar? Al segundo le pegó cuatro largas cambiadas de rodillas, quitó por chicuelinas, banderilleó con variedad -y escaso ajuste-, y lo pasó de muleta con relativa suavidad, como embistió el ejemplar de cuerna reducida -notablemente cornicorto- de Manuel Blázquez. Además, lo mató a la primera tirándose encima, y cortó dos orejas con petición de rabo.

El quinto agotó casi por completo su fuelle en los dos primeros tercios, sobre todo en el segundo, con cuatro pares en los que el granadino apretó al de Blázquez, que llegó sin fondo a la muleta. Ello no fue óbice para que David cortara dos orejas. No en vano si no pasaba el toro, pasaba él, dejando sensación de que algo se movía por allí, ya fuera toro o torero.

David de Miranda tocó otros resortes más clásicos. En el tercero se hizo presente con cierta brillantez tanto en el recibo a la verónica como en un quite por tafalleras y gaoneras, y anduvo solvente en el último tercio, con un toro que se apagó como una vela después del vibrante inicio con pase cambiado en los medios. Y como anduvo presto matando, dos orejas fueron a su esportón.

Lo mas templado de la tarde llegó en el sexto, en varias fases con ambas manos. David de Miranda lo llevó cosido a los flecos de su muleta, y su oponente fue tras ella sin emoción ni pujanza pero con un ritmo extraordinario. A toro ya muy parado optó por unas cercanías que terminaron de encender los ánimos en los tendidos, que llegaron a pedir, incomprensiblemente, el indulto.

Una estocada entera desprendida puso fin parcialmente a las tonterías, pero aún quedaba ver al toro sin rabo premiado con la vuelta al ruedo.

FICHA DEL FESTEJO.- Seis toros de Manuel Blázquez, de escasa presencia en cuanto a pitones. Nobles y manejables en general, aunque no sobrados de fuerza. El sexto premiado con la vuelta al ruedo.

Manuel Díaz "El Cordobés", dos orejas y oreja.

David Fandila "El Fandi", dos orejas y dos orejas.

David de Miranda, dos orejas, y dos orejas y rabo.

Incidencias: El subalterno José Antonio Carretero recibió una placa en reconocimiento a su carrera al romperse el paseíllo. El propio Carretero saludó después junto a Fernando Sánchez tras banderillear al tercero.

La plaza registró tres cuartos de entrada en los tendidos.