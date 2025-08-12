Constantina vuelve a apostar por la cantera con la segunda edición del certamen ‘Alambique de Plata’

El Ayuntamiento de Constantina (Sevilla), la Asociación Cultural Taurina de Constantina y el empresario Pedro Pérez ‘Chicote’ han presentado en el Museo Etnográfico la segunda edición del certamen ‘Alambique de Plata - Gin 1890 Exótica’, que volverá a contar con una novillada sin picadores como eje de la cita. El festejo se celebrará el domingo 31 de agosto a las 18:00 horas y contará con reses de la ganadería de Juan Antonio Ruiz ‘Espartaco’.

El cartel lo forman Esteban Molina, Pepe Martínez, Javier Torres ‘Bombita’ —triunfador del año pasado—, Jaime de Pedro y Nicasio Carbonell, todos ellos procedentes del circuito de novilleros sin caballos y, en su mayoría, de la zona.

‘Chicote’ destacó su ilusión por esta segunda edición, agradeciendo a Espartaco “la colaboración y el interés en escoger una novillada preciosa para Constantina” y subrayando la importancia de apoyar a la cantera con iniciativas conjuntas entre la asociación taurina y el consistorio.