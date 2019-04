Chamaco: “Juan Bautista me buscó y para mí hubiese sido difícil decirle un 'tal vez'”

“Necesidad ninguna. Tampoco me llama el ego ni la fama”, así se expresó Antonio Borrero 'Chamaco' cuando se le preguntó si había alguna necesidad para volver a vestirse de luces el próximo 21 de abril en la Feria de Pascua de Arles.

El diestro sevillano, alejado de los ruedos desde hace dos décadas, reconoció sin embargo que “soy una persona inquieta y el toro ha sido mi mundo desde que era pequeño. Ser el hijo de una gran figura como fue mi padre te lleva a rodearte de un mundo muy especial. Cuando me retiré, juré y perjuré que no volvería a los toros. Tenía claro que no quería estas vueltas que todos hemos visto... Si había que volver, había que hacerlo con argumentos”.

Sobre cómo le convenció Juan Bautista para actuar en el Coliseo, Chamaco relató que “me he encontrado con Juan y entre toreros, que tenemos una sensibilidad especial, nos hace comprendernos un poco mejor. Nos sentamos gracias a un amigo mío francés, que ha ayudado a todo, y al final se han alineado los planetas y todo ha resultado así. Pero yo no busqué a Juan. Juan me buscó a mi. Para mí hubiese sido difícil decirle un “tal vez””.

“Estuve quince años sin ponerme delante de una vaca”, continuó explicando Chamaco. “Volví a hacerlo hace cuatro años y le doy las gracias a toreros como César Girón y Manuel Escribano, que en casa me 'obligaron'. Se pusieron muy pesados y al final un día le pegué cuatro muletazos a una vaca castaña de nuestro hierro. Me vi tan mal y tan fuera de sitio, que dije “no puede ser...””.

“Los toreros que saben torear y cuajar un toro bravo, son muy pocos”

Antonio Borrero también teorizó sobre las diferencias entre su época en los ruedos y la actual. Y habló de un gran cambio, el que concierne al toro bravo. “Estamos ante el toro con más volumen de la historia. En la época de los Ordóñez, Camino, Aparicio, Ostos, Puerta, de Chamaco padre... no era un toro tan grande. Era un animal con cien kilos menos con unas proporciones diferentes que hacía que tuviesen más movilidad. El otro día en casa de Toño Matilla y vi la presentación de la Feria de San Isidro y vi cada pedazo de toro tremendo".

Por último, Chamaco habló sobre una plaza en la que fue un auténtico ídolo de masas y que actualmente está cerrada. Barcelona. “Da mucha pena la falta de libertad. El tema de Barcelona es un tema atípico total porque entra directamente por una maniobra política. Ha habido una muy buena fe por parte del Estado Español creyendo en la lealtad de los políticos nacionalistas de Cataluña, unos políticos que han querido desvincular del resto del sentir español las raíces catalanas”, concluyó el diestro.