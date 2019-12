Castella y El Payo brillaron sin espada en La México

Confirmo la alternativa el yucateco homónimo de su padre, el matador francés André Lagravé, apodado El Galo, vestido de palo de rosa y plata quien sorteó un toro muy a modo para triunfar, pero tras dos destacadas tandas iniciales, André perdió el rumbo y las cosas ya no le rodaron como todos hubiésemos querido. Mató de dos estocadas tendidas y escuchó un aviso. Se retiró en silencio. Confirmó con Capitán de Xajay #12 con 519 Kg. Ante el que cerró plaza volvió a mostrarse voluntarioso en todos los tercios y dio una vuelta al ruedo como premio.

El francés Sebastián Castella vestido de orquídea y oro con una melena acomodada no muy taurina, tuvo una buena actuación ante su primero, faena meritoria con cabeza y sitio, ante un toro con raza al que le pudo a base de aguantarlo y consentirlo. Castella lo hizo todo y no faltó el falso protagonismo del Juez Braun que de la manga le envió un arrastre lento al hoy ganadero y actual empresario Sordo. Ante su segundo por voluntad no paró, sin embargo, Castella no encontró el rumbo y pasó desapercibido. Con gusto los aficionados podríamos volver a verlo anunciado

Vestido de azul marino y oro nacido en Lorca, España, Paco Ureña, ante su primero no tuvo suerte y pasó desapercibida su actuación: posteriormente, ante el 6° estuvo voluntarioso, pero alargó su faena en demasía. En algunos momentos se ajustó y gustó al público, pero no acabó por convencer. Mató de una estocada tendida y se retiró en silencio.

Extraordinarios lances de recibo con la capa el 4° espada, el queretano Octavio García “El Payo vestido de blanco y plata. Con la muleta se le vio correcto con transmisión al público y realizó una faena de altos vuelos por su seguridad y entrega. Estuvo cerca de un gran triunfo. Desafortunadamente escuchó un aviso tras una estocada tendida antes de varios descabellos. Perdió premio alguno por sus fallas con y no hubo más, y con loa eceros y recibió una fuerte ovación en el tercio. Ante su segundo, un toro que se dejó meter mano, Castella estuvo otra vez bien, sin embargo, no logró dar más a pesar de verse por arriba de las condiciones del toro. Mató de otra estocada tendida y descabello.

FICHA DEL FESTEJO

Ciudad de México (México), domingo 8 de diciembre de 2019. 6ª de la Temporada Grande. Un quinto de plaza.

Toros de Xajay, bien presentados y de juego manejable en conjunto. 1°, bueno y noble. Desaprovechado; 2°, repetitivo con raza. Absurdo arrastre lento; 3º, no sirvió; 4º, fijo y noble; 5º, sin sustancia; 6º y 7º, inciertos; 8º, bueno.

Sebatián Castella, ovación tras aviso y silencio.

Paco Ureña, silencio tras aviso y ovación tras dos avisos.

Octavio García “El Payo”, ovación tras aviso y silencio.

André Lagravere “El Galo”, que confirma alternativa, palmas tras aviso y vuelta al ruedo tras petición.