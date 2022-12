Castella: "Desde la retirada, mi vínculo con el toro no ha hecho más que crecer"

A falta de un mes de la vuelta de Sebastián Castella a los ruedos tras su retirada hace dos años, el diestro francés ha publicado a través de sus redes sociales la campaña de su retorno: “Vuelvo porque soy animalista”.

En el vídeo relata su vinculación con el toro durante sus más de veinte años de alternativa, y cómo a pesar de haber dejado de torear durante esta pausa vital que se ha permitido, su unión con él ha ido en aumento.

El distro galo afirma que "hace casi tres años tomé la decisión de dejar de ser torero en activo. Mi vínculo con el toro, con su mundo, con todo lo que le rodea, desde ese momento no ha hecho más que crecer. Te he disfrutado, te he sufrido, te he extrañado, me has marcado, pero sobre todo te he querido y te quiero. Vuelvo porque soy torero y siempre lo seré, pero sobre todo vuelvo porque Soy Animalista".

Castella volverá a los ruedos en la Plaza de Toros de Manizales, en su última aparición allí fue nombrado el mejor torero de la feria, una lugar muy especial para el torero francés, que se encerrará con seis toros en el que será el día más importante de su carrera tras su alternativa el 12 de Agosto del año 2000 en la plaza de su natal Beziers.