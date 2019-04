Carlos Zúñiga: “Mi intención es presentar a Diego Ventura en Colmenar Viejo”

Carlos Zúñiga atendió este martes la llamada de El Albero a escasos minutos de dar comienzo la Corrida Concurso de la Feria de San Jorge de Zaragoza. Un festejo en el que destacó el diestro Domingo López Chaves.

El empresario del coso también habló del cartel que completa el ciclo maño este sábado con El Fandi, Perera y López Simón. “No es fácil cerrar un cartel así porque las figuras eligen mucho sus plazas y sus momentos. He 'abusado', así entre comillas, de la amistad con los tres diestros para que esta Feria de San Jorge fuese diferente a otros años. Además a la corrida del Conde de Mayalde le tengo mucha fe”.

Además, Zúñiga ha sido protagonista en las últimas semanas al ser elegido nuevo empresario de la plaza de toros de la localidad madrileña de Colmenar Viejo. Coso de segunda categoría de una localidad que “se puede catalogar como la capital de la sierra”, relataba el nuevo gestor de La Corredera. “Además es una plaza de gran exigencia. Yo vivo en la sierra de Madrid y para mí Colmenar Viejo es referencia. Como espectador he estado en los últimos año y éste me ha interesado ser su empresario. He tenido la suerte de ser el nuevo adjudicatario”.

Carlos Zúñiga avanzó en El Albero sus planes para el coso colmenareño. Unos planes que pasan por “dar tres corridas de toros, una novillada con picadores y una sin picadores. Las corridas se anunciarán los días domingo 24, lunes 25 y martes 26. El sábado 23 la novillada picada y la sin picadores cerrará la feria. Tengo ya una idea definida de lo que quiero dar. El lunes estarán tres figuras con una ganadería en buen momento. Habrá un toque torista, que no sé si irá el domingo o martes. Y luego otro cartel que será mixta con la intención de presentar a Diego Ventura en Colmenar Viejo”

La otra plaza de segunda categoría de la Comunidad de Madrid es Aranjuez, un coso que por segundo año es gestionada por Circuitos Taurinos. “Es una plaza referencia. Tiene una categoría y una solera especial, no necesita ni apellidos ni motes para referirse a ella. Creo que es una joya. El 2 de junio vendrán Morante, Juli y Manzanares con toros de Jandilla”.

Con el trabajo bien hecho es más fácil ponerse delante de los apoderados para negociar

Un cartel que se repetirá a finales de ese mes de junio en otra de las plazas de Zúñiga, Zamora. “En Zamora la idea es dar un cartel como el de Aranjuez. Lo tengo hablado con sus apoderados y por ahí va el camino el 29 de junio. El 30 será un festejo de rejones con caballeros de categoría”.

Por último, Carlos Zúñiga resumió sus líneas maestras en cuanto al trabajo diario para la gestión de sus plazas. “Yo no me planteo otra cosa que poner a toreros que tengan mérito para ello, comprar corridas de ganaderías en buen momento. Sé que a veces no soy el más simpático para todo el mundo, lo reconozco. No siempre acertamos, pero solo me levanto cada mañana con la idea de trabajar”.