Carlos Pereda: “En Huelva intentamos hacer ferias que se conviertan en acontecimientos”

Fue de las pocas plazas que pudo celebrar su feria taurina al completo el pasado año. La Feria de Colombinas de Huelva se salvó en agosto del fielato sanitario por culpa de la pandemia, y pese a las restricciones en su aforo, el coso de La Merced pudo abrir sus puertas.

Uno de sus empresarios, Carlos Pereda, pasó esta semana por La Tarde de COPE Andalucía para explicar que “la plaza de toros de Huelva siempre ha apostado por tener calidad antes que cantidad. Por aquí han pasado todas las grandes figuras del momento y anteriores y también emergentes. Intentamos hacer ferias y carteles en los que se conviertan en un acontecimiento”.

Unos acontecimientos, que según explicaba Pereda, “creo que lo hemos conseguido en los últimos años. Con los toreros de Huelva como los actuales David de Miranda o Andrés Romero. Pasando por José Tomás, que ha toreado ocho tardes en La Merced, Roca Rey al que llevamos poniendo desde novillero, El Juli desde sus inicios, Ponce que lleva 28 años viniendo a Huelva y compartiendo carteles con los mejores para hacerlos más atractivos. Litri venía aquí a su plaza a dar el do de pecho, Chamaco, también recuerdo tardes de Curro Romero…”

Sobre cómo explicaría los rasgos a la afición taurina que pobla los tendidos del coso de La Merced, el empresario onubense la definió de “encantadora. Aquí vamos a los toros a disfrutar. Te hablo como aficionado y como empresario. Tenemos el público más maravilloso del mundo. No vamos a los toros con un pañuelo verde o a armar jaleo. Esas palmas por bulerías que hemos visto con Litri, Talavante, con Curro, José Tomás… Yo creo que José Tomás no viene a Huelva por el dinero, si no que viene por el público, que le anima y le apoya”.

Por último, Carlos Pereda reivindicó su labor al frente de La Merded en los últimos años explicando su fórmula de trabajo: “Aquí estamos siempre. No somos empresarios que vienen de 500 kilómetros, hacen la feria y se van. Nosotros vivimos aquí todo el año, tenemos nuestra oficina en la plaza y estamos a disposición de quien quiere ver la plaza, los corrales, a lo que quiera… aquí tiene su plaza de toros”.