Carlos Núñez: “No cabe la ambigüedad de algunos partidos en la defensa del toro en Europa”

El toro bravo visitó la pasada semana las instituciones europeas. La exposición “Toro bravo, guardián de la biodiversidad” viajó hasta el Parlamento Europeo. La Unión de Criadores de Toros de Lidia, con su presidente Carlos Núñez al frente, explicó a los eurodiputados la importancia económica, social y cultural que va implícita a la crianza del toro en el sur de Europa.

Carlos Núñez explicó que con esta muestra continúa “nuestra lucha que es la defensa por la vaca brava, la amenazada por los movimientos que conocemos desde hace muchos años. Llevamos tiempo luchando, siete u ocho años, contra estas propuestas por las ayudas a las vacas de vientre. Es lo más preocupante cuando se está debatiendo la PAC que estará vigente desde que se apruebe y hasta 2028. En ella se debaten propuestas que hasta ahora hemos ido ganando. Si hubiesen salido adelante, o si salen en el futuro adelante, hacen muy difícil la defensa de la crianza del toro de lidia”.

El destinatario de este mensaje, según el presidente de la UCTL, tiene un objetivo claro. “Más que los europarlamentarios que son abiertamente contrarios a nosotros, nos preocupan más los partidos que dan libertad de voto para algunos temas. Porque nuestros partidos, los que representan a nuestro país, tienen que defender los intereses nacionales. No cabe la ambigüedad de algunos partidos en Europa con el toro de lidia”.

El ganadero agradeció la amplia presencia española durante la exposición, ya que “contamos con la presencia de Clara Aguilera del PSOE, que fue consejera de Agricultura en Andalucía, y damos la gracias a los miembros del Partido Popular con Juan Ignacio Zoido al frente y con la participación de Dolors Montserrat, García Margallo, Arias Cañete, González Pons... también estuvieron los europarlamentarios de Vox Jorge Buxadé y Mazaly Aguilar. Además de eurodiputados portugueses y franceses”.

Los representantes de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, en el Parlamento EuropeoUCTL

“Más que política pura y dura, hicimos política divulgativa”, continúo relatando Carlos Núñez en El Albero. “Damos a conocer al toro bravo como guardian de la biodiversidad. No hablamos de tauromaquia, hablamos del toro y vaca brava en el medio ambiente y su importancia en el hábitat de la dehesa mediterránea. Y como no, del valor añadido que depende de la cultura taurina”

“Mostramos la combinación, que no es nueva, entre tradición y sostenibilidad”

Otro de los objetivos marcados fue “hacer hincapié en el 'empleo verde', la importancia como fijadora de empleo rural del toro bravo. El hombre tiene que estar muy cerca para su manejo y fija el tejido rural especializado para criar a este animal. Mostramos la combinación, que no es nueva, entre tradición y sostenibilidad”.

El presidente de la Unión también abordó la actualidad política y el posible riesgo que se cerniría sobre la Tauromaquia con la presencia de Podemos en el Consejo de Ministros: “La Tauromaquia está protegida por ley y a día de hoy es intocable. Su modificación debería sumar un número de apoyos que a día de hoy no creo que sean suficientes. Ni para esto ni para la gobernabilidad, la verdad. A los partidos políticos, les pedimos y sobre todo a los constitucionalistas, que se posiciones y no haya medias tintas. No se puede ir en contra del sentimiento de miles de españoles”, concluyó.