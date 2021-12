Carlos Herrera: "Uso los micrófonos para hablar con respeto de los toros"

Más de 120 personas llenaron el Auditorio del espacio Abante en Madrid para acompañar y rendir homenaje a Álvaro Domecq y a Carlos Herrera en la entrega de los IV Premios de la Unión de Criadores de Toros de Lidia que estuvo presidida por la S.A.R. la Infanta Doña Elena de Borbón. Un acto que sirvió para dignificar el esfuerzo diario de los ganaderos y la importancia de defender nuestro campo bravo y nuestras tradiciones.

Como previa a la entrega de los premios, el presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, Antonio Bañuelos, aseguró que "hoy es uno de los actos más importantes de esta institución desde su formación en 1905. Después de dos años oscuros hemos podido celebrar otra Asamblea General".

Carlos Herrera comenzó su discurso de agradecimiento poniendo en valor el trabajo de los ganaderos ‘sin su trabajo los aficionados no podríamos disfrutar del valor de los toreros, y si no fuera por cómo se cuida el toro en el campo, muchas dehesas no existirían", subrayó. En su disertación, Herrera entrelazó la Tauromaquia con la cultura, el medio ambiente y la libertad.

El director de Herrera en COPE recordó su infancia "en la plaza de Barcelona, cuando Barcelona era la reválida de San Isidro, y como suelo ser vehemente en cuestiones que atañen a mi libertad y no me dejo llevar por tiranías, a las que no pienso conceder ni un centímetro, uso los micrófonos para hablar con respeto de los toros’, aseveró. El comunicador dedicó el premio a su padre, "que me enseñó el diálogo entre el hombre y el animal a través del arte. Se lo dedico a él. Lo llevaré siempre conmigo".

Álvaro Domecq, la Infanta Elena, Carlos Herrera y Antonio BañuelosUCTL

Alvaro Domecq, visiblemente emocionado dedicó igualmente el galardón a su progenitor, el recordado Don Álvaro Domecq y Díez: ‘para mí es un honor estar aquí. Dedicó este premio a la persona de quien recibí este legado. Estaremos pronto juntos para seguir con esta maravilla’, dijo. Agradeció igualmente el apoyo de la gente que le ha ayudado ‘muchos ganaderos, a los que mi padre trajo para que aprendieran cosas’.

Hizo referencia el ganadero y rejoneador a ambas profesiones al reconocer que "me ha gustado la garrocha, he toreado en muchos sitios y he llegado a tener una gran cuadra, hasta llegar al espectáculo 'Como bailan los caballos andaluces''" para volver a recordar a su padre en la despedida: "Mi vida a caballo ha sido una de las cosas más fantásticas que me han podido pasar y eso se lo tengo q dedicar a mi padre".

Cerró el acto S.A.R. la Infanta Doña Elena quién aseguró que "me enorgullece especialmente cerrar este acto que reconoce por un lado la labor de defensa al campo bravo que realiza cada mañana mi querido Carlos Herrera y por otro lado también quiero resaltar la trayectoria ganadera de un señor, de un profesional y un artista que siente el caballo y el toro desde la cuna, mi querido Don Álvaro Domecq. Mi felicitación a ambos premiados y mi reconocimiento a la Unión de Criadores de Toros de Lidia porque soy consciente del esfuerzo que cada día realizáis en vuestras ganaderías conservando unos espacios de alto valor natural, nuestra querida dehesa, y por el fiel compromiso que mantenéis de forma activa con la historia y con nuestro campo español'.