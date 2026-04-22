Carlos Franco y un cartel con el toro como eje de los Sanfermines 2026

La Feria de San Fermín 2026 ya tiene cartel anunciador. La Plaza de Toros de Pamplona ha acogido este miércoles la presentación de la obra del pintor Carlos Franco, un cartel colorido que sitúa a la figura de un toro como protagonista y que anunciará la Feria del Toro de los Sanfermines de 2026. En la obra se puede leer 'Pamplona-Iruña 2026. Feria del Toro San Fermín', con el animal en el centro de la palabra feria.

La Feria del Toro 2026 calcará los hierros anunciados el pasado año, contando con un elenco ganadero que estará compuesto por los hierros de José Escolar, Cebada Gago, Jandilla, Fuente Ymbro, Miura, La Palmosilla, Victoriano del Río y Álvaro Núñez para las corridas de toros. Para la de rejones se ha reseñado la ganadería de El Capea y Carmen Lorenzo, y para la novillada, la de Pincha.

El ciclo tendrá dos pilares fundamentales para la afición. Tal y como adelantó el portal mundotoro.com, se espera la presencia de Morante de la Puebla en la corrida de Álvaro Núñez y el doblete de Roca Rey en las de Jandilla y Victoriano del Río, lo que aumenta la expectación de un ciclo del que pronto se conocerán las combinaciones definitivas.

El significado del cartel

Carlos Franco ha explicado que su propuesta está “muy en relación con la idea de fragmentación del arte contemporáneo”, donde “cada fragmento es una realidad en sí misma”. En su planteamiento, según ha añadido, “el torero que va a torear a ese toro es el espectador”, al considerar que “el que mira es el que tiene que involucrarse”. El cartel cuenta con elementos como las gradas, una alfombra roja sobre la que camina el toro, la arena morada del ruedo e incluso un gato autobiográfico.

Franco ha señalado que ha querido “subrayar la parte más vital del toro” en una obra que conecta con su experiencia personal de la ciudad. “Cuando vas llegando a Pamplona, esos verdes constantes te encantan, y San Fermín es la cantidad de gente con el pañuelico rojo, eso va creando un color dominante”, ha afirmado el pintor. También ha recordado sus visitas a la capital navarra, donde ha estado “dos o tres veces”, destacando el ambiente festivo. “Tengo el recuerdo del verano y de algo muy alegre. Los amigos son el mejor recuerdo de los Sanfermines”, ha indicado.

El artista y su obra

Nacido en Madrid en 1951, Carlos Franco forma parte del movimiento de la nueva figuración madrileña. Inició en Pamplona en la década de los 70 sus primeras exposiciones individuales y ha desarrollado una amplia obra, incluyendo las pinturas murales en la Real Casa de la Panadería de la Plaza Mayor de Madrid. El artista ha reconocido que la elección ha supuesto una satisfacción personal: “Tenía ganas de que se fijaran en mí, ha sido un gustazo recibir el interés”.