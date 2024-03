Carlos Domínguez, Sergio Sánchez y Sergio 'El Mella', por la puerta grande en Olivenza

Los novilleros Sergio Sánchez y Carlos Domínguez, con dos orejas, y Sergio Domínguez 'El Mella', con cuatro, han salido a hombros este viernes en el festejo taurino que ha abierto la Feria de Olivenza.



Hay que reconocer la excelente novillada de La Cercada, propiedad de Miguel Moreno, de procedencia El Freixo, o sea, Julián López.



El triunfo de Sergio Domínguez 'El Mella' se ha cimentado en la ambición y en el estar muy novillero. Su primero, de bonitas hechuras como todo el encierro, tuvo gran clase en el capote del animoso torero aunque pronto se vio que no le sobraban las fuerzas.



Le hizo una faena larga aunque un punto intermitente, al final en terreno de cercanías.



El sexto tenía mucho que torear, había que engancharlo y llevarlo largo, lo que 'El Mella' consiguió sobre la mano derecha. Cortó dos orejas a cada novillo.



Carlos Domínguez sorteó el mejor novillo de la tarde, que fue el primero. De acusada nobleza el de La Cercada, lo toreó con gusto a la verónica y le hizo una faena intensa y exigente, con temple, profundidad y ligazón, en series por ambas manos bien trazadas.



Paseó las dos orejas de este astado. El cuarto fue un borrón con respecto a sus hermanos. Bruto de salida, tardo y reservón en el último tercio, cuando embestía lo hacía rebrincado, pero Domínguez no le perdió la cara.



Firme el torero, puso él todo y estuvo por encima del animal.



Sergio Sánchez ya había dado cuenta de sus cualidades en Olivenza. Con buen concepto del toreo, se pone en el sitio, embarca a los novillos por delante, se ajusta con ellos y los lleva largo, para rematar con los vuelos.



A su primero, excelente novillo, que tuvo ritmo y humillaba, le hizo una faena ligada por ambos pitones y le cortó las dos orejas.



Al quinto, que parecía no dar facilidades, le encontró su medio fondo y le hizo un trasteo bien planteado, resuelto con esa capacidad que tiene en el manejo de la muleta. Lo mató mal.



Tarde esperanzadora la vivida en Olivenza, protagonizada por tres novilleros que se han formado en la Escuela Taurina de Badajoz.

FICHA DEL FESTEJO OLIVENZA (BADAJOZ), viernes 1 de marzo de 2023. 1ª de Feria. Casi tres cuartos.

Novillos de LA CERCADA, bien presentados, manejables, que dieron buen juego. Moble y enclasado el 1°; con ritmo y clase el 2°; pastueño pero justo de fuerzas el 3°; bruto y reservón el 4°; sin clase el 5°; exigente el 6°.

CARLOS DOMÍNGUEZ, dos orejas y silencio tras aviso. SERGIO SÁNCHEZ, dos orejas y saludos. SERGIO DOMÍNGUEZ 'EL MELLA', dos orejas tras aviso y dos orejas.