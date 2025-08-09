Calasparra redobla su apuesta torista con una Feria del Arroz de alto nivel

La Feria Taurina del Arroz de Calasparra ha presentado sus carteles para la edición 2025, que se celebrará del 3 al 8 de septiembre y volverá a poner en juego el prestigioso trofeo Espiga de Oro. En su 34ª edición, el ciclo mantiene intacta su identidad torista y se consolida como uno de los referentes de las novilladas en España.

En un acto celebrado en la Casa de la Cultura, la alcaldesa Teresa García subrayó que “Calasparra se vuelve a reivindicar como la mejor feria de novilladas de España, con un elenco ganadero de lujo y los mejores novilleros del escalafón”. También recordó el compromiso municipal, que este año ha incrementado un 10% la inversión para garantizar “que la feria se desarrolle con el nivel que nuestra afición merece”.

Por su parte, el empresario Pedro Pérez ‘Chicote’ defendió que “Calasparra es la feria de novilladas con acento torista más importante del circuito” y destacó la presencia de “líderes del escalafón como El Mene, Diego Bastos u Osornio, toreros con oficio como Arruza o Miguel Serrano y la vuelta de César Pacheco, que reaparece un año después de su gravísimo percance”.

El elenco ganadero incluye nombres de gran exigencia como Miura, Prieto de la Cal, Dolores Aguirre, Juan Luis Fraile, Fuente Ymbro o Raso de Portillo, además de la repetición de Pincha. El ciclo se completará con un concurso de recortadores el 31 de agosto y los tradicionales encierros matinales con los novillos que se lidiarán cada tarde, a partir de las 18:30 horas.

Carteles de la Feria Taurina del Arroz de Calasparra 2025:

Domingo 31 de agosto .- Concurso de recortes (20:30 h).

Miércoles 3 de septiembre .- Novillos de Pincha para Martín Morilla, Cristian González y Mario Vilau.

Jueves 4 de septiembre .- Novillos de Juan Luis Fraile para César Pacheco, Julio Alguiar y Gonzalo Capdevila.

Viernes 5 de septiembre .- Novillos de Raso de Portillo para José María Trigueros, Mario Arruza y Miguel Serrano.

Sábado 6 de septiembre .- Novillos de Dolores Aguirre para Alberto Donaire, Tomás González e Ignacio Candelas.

Domingo 7 de septiembre .- Novillos de Miura y Prieto de la Cal para Borja Ximelis, Joao D'Alba y Adrián Centenera.