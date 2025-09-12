Bruno Aloi recibe el alta hospitalaria y comenzará la rehabilitación tras la cornada en El Álamo

El torero Bruno Aloi ha recibido este jueves el alta hospitalaria en el Hospital Fremap de Majadahonda, donde permanecía ingresado desde la grave cornada sufrida en El Álamo (Madrid). El parte médico confirma una notable mejoría en su estado de salud, aunque deberá iniciar de inmediato un programa de rehabilitación con su fisioterapeuta para recuperar la movilidad, especialmente en la pierna derecha, la más afectada por la lesión.

“Aún siento algunos mareos y tengo un poco de anemia por la sangre que perdí, pero me hicieron otros estudios y los doctores me dicen que esto se va a corregir pronto. También me hicieron un par de ecografías y voy bien porque el nivel de hemoglobina ha ido subiendo”, declaró el novillero, quien explicó que los facultativos han reducido la medicación y que mantiene curas periódicas en las dos heridas.

El propio torero señaló que los doctores ya trabajan con su fisioterapeuta en un plan específico de rehabilitación: “Todo avanza y me siento motivado y agradecido con la gente que ha estado al pendiente de mi salud”.

Por el momento, Aloi desconoce la fecha de su reaparición. La lesión le ha obligado a perder la novillada del pasado martes en Arganda del Rey, la de este jueves en Villa del Prado y la prevista el próximo 16 de septiembre en Juriquilla (México), que será aplazada a una fecha aún por determinar.