Bruno Aloi reaparecerá en Las Ventas este viernes tras recuperarse de su percance en El Álamo

El novillero Bruno Aloi ha confirmado su presencia en la Feria de Otoño de Madrid, donde el próximo viernes 10 de octubre hará su sexto paseíllo en Las Ventas. El joven mexicano se mostró plenamente recuperado de las dos cornadas sufridas en El Álamo hace un mes tras un exigente entrenamiento a puerta cerrada en el que lidió y estoqueó con éxito dos toros.

El propio Aloi reconoció sentirse muy satisfecho con las sensaciones que le dejaron esos toros, a los que despachó de estocada, lo que le dio confianza de cara a su compromiso en Madrid. En los próximos días continuará con su preparación habitual de toreo de salón, gimnasio y sesiones de fisioterapia.

El viernes, Aloi compartirá cartel con El Mene y Pedro Luis, frente a un encierro de Fuente Ymbro, en una cita que refuerza su vínculo con la afición venteña. Con esta actuación, el mexicano se convertirá en el segundo novillero de su país con más tardes en Las Ventas, solo por detrás de Jaime Bravo, que sumó siete paseíllos en los años sesenta.

La estadística la completan nombres como Eduardo Solórzano, Arturo Álvarez “El Vizcaíno” y Sergio Flores (cinco tardes), Raúl Iglesias, Guillermo Sandoval, Arturo Saldívar y Mario Aguilar (cuatro), y otros como Alfredo Leal, Mauro Liceaga o Jesús Delgadillo “El Estudiante”, con tres actuaciones cada uno.