Borja Jiménez, tras el indulto de 'Tapabocas': “Hoy he tocado el cielo del toreo”

El diestro Borja Jiménez vivió una jornada inolvidable en Bilbao, donde logró el indulto del sexto toro de La Quinta. Con el rostro aún emocionado, el sevillano aseguró: “Ha sido una tarde muy especial. Desde que salió el toro supe que podía pasar algo grande. Tenía esa expresión, esa forma de moverse, de humillar, que te lo dice todo. Lo he sentido desde el primer muletazo, y cuando ves que el toro quiere, que va a más, solo queda dejarse el alma. Es una faena de las que uno sueña toda la vida”.

El torero subrayó la dimensión del astado, que ya queda en la memoria de Vista Alegre: “‘Tapaboca’ ha sido un toro extraordinario. Ha tenido bravura, clase, ritmo, todo. Y sobre todo, esa entrega hasta el final. No quería que se acabara la faena, y yo tampoco”, señaló.

Jiménez también quiso agradecer a la afición bilbaína el respaldo unánime que hizo posible la histórica concesión: “Ver la plaza en pie, pidiendo el indulto, fue algo indescriptible. Se me va a quedar grabado para siempre. Bilbao es una plaza de verdad, exigente, y que haya sucedido aquí lo hace aún más grande. Solo tengo palabras de agradecimiento. Hoy he tocado el cielo del toreo”, concluyó con emoción.