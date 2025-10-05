Borja Jiménez entra por el convaleciente Emilio de Justo en la Feria de San Lucas de Jaén

El torero Emilio de Justo no podrá comparecer el próximo 12 de octubre en la feria taurina de San Lucas de Jaén, donde estaba anunciado junto a Manuel Escribano y Alejandro Talavante.

El extremeño, que en la tarde del sábado salió por la Puerta Grande de Las Ventas, sufre dos costillas rotas y otras dos fisuradas a consecuencia de la voltereta que padeció en su primer toro, lo que le obligará a guardar entre tres y cuatro semanas de reposo y a poner fin a su temporada europea.

En su lugar entrará Borja Jiménez, uno de los nombres propios de los últimos años, que ha refrendado su condición de torero en alza con importantes triunfos en Madrid, Bilbao, Zamora, Guadalajara o Logroño, además de su gran regularidad en las grandes ferias.

El cartel definitivo del domingo 12 de octubre en Jaén queda conformado de la siguiente manera: toros de Jandilla, Garcigrande y Juan Pedro Domecq para Manuel Escribano, Alejandro Talavante y Borja Jiménez.