Torismo con Victorino y un cartel de figuras, ejes de la Feria de San Lucas de Jaén

La empresa Tauroemoción ha desvelado este lunes los carteles de la próxima Feria de San Lucas de Jaén, que se celebrará del 5 al 18 de octubre y contará con dos corridas de toros, una clase práctica y una desencajonada con suelta de vacas como gran novedad.

El ciclo arrancará el 5 de octubre con la tradicional clase práctica de la Escuela Taurina de Jaén, en la que se lidiarán novillos de Antonio Martín Campos. El día 12 de octubre harán el paseíllo Manuel Escribano, triunfador del pasado año en este mismo ciclo tras cortar cuatro orejas, junto a Alejandro Talavante y Emilio de Justo, en una corrida con toros de Juan Pedro Domecq, Jandilla y Garcigrande.

La feria alcanzará su punto álgido el 18 de octubre con la esperada reaparición en La Alameda de los toros de Victorino Martín, tras la histórica tarde vivida en 2024. Para la ocasión, se anuncia un cartel de especialistas en esta divisa con Curro Díaz, El Cid y David Galván. Como novedad, los toros de Victorino serán protagonistas también el 16 de octubre en una desencajonada y suelta de vacas abierta a los aficionados.

Con estas combinaciones, San Lucas volverá a reunir en Jaén a figuras del toreo y triunfadores de la temporada, cerrando con brillantez el calendario taurino del año.

Los carteles de la Feria de San Lucas 2025:

Domingo 5 de octubre .- Clase práctica con novillos de Antonio Martín Campos para alumnos de la Escuela Taurina de Jaén.

Domingo 12 de octubre .- Toros de Juan Pedro Domecq, Jandilla y Garcigrande para Manuel Escribano, Alejandro Talavante y Emilio de Justo.

Jueves 16 de octubre .- Desencajonada de los toros de Victorino Martín y suelta de vacas.