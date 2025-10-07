Borja Jiménez, por Emilio de Justo el sábado 18 en Arenas de San Pedro

El próximo 18 de octubre, la plaza de toros de Arenas de San Pedro (Ávila) vivirá un cambio de protagonistas en su cartel estrella. Emilio de Justo, que sufrió un fuerte percance en la Feria de Otoño de Las Ventas, no podrá vestirse de luces tras confirmarse la rotura de dos costillas y la fisura de otras dos, lo que le obliga a guardar un periodo de reposo de entre tres y cuatro semanas.

Su puesto lo ocupará Borja Jiménez, uno de los toreros de referencia en la actualidad. El sevillano ha firmado un 2025 rotundo, con la Puerta Grande de Madrid como uno de sus hitos, además de éxitos en cosos como Bilbao, Zamora, Guadalajara o Logroño.

El cartel definitivo queda compuesto por: toros de El Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto para César Jiménez —que reaparecerá por un día—, Borja Jiménez y Tomás Rufo.