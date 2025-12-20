El Batán acoge la cuarta edición del Certamen de Invierno de Escuelas Taurinas de Madrid

La Venta de El Batán se prepara para ser el escenario de la cuarta edición del Certamen de Invierno de Escuelas Taurinas de la Comunidad de Madrid. Este esperado evento, que se ha consolidado como una cita clave en el calendario taurino invernal, reunirá a las futuras promesas del toreo en un entorno emblemático para la afición.

En este festejo se lidiarán dos novillos de la ganadería de Zacarías Moreno y cuatro más de Toros de la Plata, que serán lidiados por alumnos de las escuelas madrileñas. Harán el paseíllo Andreo Sánchez, de la Escuela Taurina Navas del Rey; Pablo Jurado, de la Escuela Taurina Fundación El Juli; José Huelves, de la Escuela Taurina de Colmenar Viejo; Brahian Osorio ‘Carrita’, de la Escuela Taurina de Galapagar; Óscar Campos, de la Escuela Taurina Yiyo; y Kevin Montiel, de la Escuela Taurina CITAR-Anchuelo.

Homenaje a Tomás Serrano Guío

La principal novedad de esta edición es el sentido homenaje que se rendirá a la memoria de Tomás Serrano Guío. Considerado una figura fundamental en la promoción y enseñanza de la tauromaquia en la región, su legado será el eje central del certamen, que busca honrar su dedicación y su contribución al mundo del toro.

El certamen no solo servirá para recordar a Serrano Guío, sino que también mantendrá su objetivo principal: ofrecer una plataforma para que los alumnos más destacados de las escuelas taurinas madrileñas puedan demostrar su valor y talento. La competición se presenta como una oportunidad única para descubrir a los nuevos nombres que marcarán el futuro de la fiesta.