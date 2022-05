El artista Maseda expone desde este fin de semana en Las Ventas

La Sala Antoñete ha sido el escenario de la presentación de la primera exposición taurina del pintor castellonense, uno de los artistas emergentes de la Nueva Figuración más notables de los últimos años.



El acto, presentado por el periodistaDavid Casas, ha contado con la presencia del Director Gerente del Centro Asuntos Taurinos de la Comunidad De Madrid,Miguel Abellán,quien ha agradecido al artista “la valentía que muestras a la hora de sacar adelante este proyecto con el que has captado a la perfección la mirada, la expresión y el sentir de los toreros”.



Por su parte,Masedaha mostrado su agradecimiento a la Comunidad de Madrid por“la confianza depositada en mi obra para la semana grande de San Isidro” y no ha dudado en reconocer que “estoy descubriendo un mundo apasionante en el que los toreros no dejan de sorprenderme”.



La muestra permanecerá en Las Ventas del 13 al 20 de mayo con un horario de exposición de 10.30 a 13.30 horas y de 18.00 a 19.00 horas.



Durante esta semana, toda la energía pictórica deMasedairrumpe con fuerza en el principal coso español. Su carácter gestual, la fuerza del trazo y su capacidad con el dibujo lo han convertido en uno de los artistas más buscados.



Cabe destacar queMasedaofrecerá una performance, un show en directo, el día 15 de Mayo a las 18:00 en el Patio de Arrastre de la plaza de toros de Las Ventas con la presencia de numerosas personalidades del tejido social de nuestro país.



El público que acuda a la exposición se llevará de recuerdo un tarjetón tamaño postal gratuito con una imagen de un cuadro que estará presente en la exposición.