Arles define la estructura de su temporada taurina para 2026

El Coliseo de Arles ya ha perfilado la programación de su temporada taurina para 2026. Se trata de una estructura de gran envergadura que, como es tradicional, se inaugurará con la Feria de Pascua, consolidada como la primera gran cita de la temporada taurina en Francia y el punto de partida de la campaña en el país.

Una Feria de Pascua para abrir el año

La empresa dirigida por Juan Bautista está trabajando en la organización de la Feria de Pascua, que se celebrará entre el 3 y el 6 de abril de 2026. El ciclo estará compuesto por tres corridas de toros, dos novilladas, una corrida de rejones y una corrida camarguesa, ofreciendo una variada propuesta a los aficionados.

Tras la feria inicial, la siguiente cita destacada en el Coliseo de Arles será el 6 de julio, fecha en la que tendrá lugar la esperada Cocarde d’Or. Este es uno de los espectáculos de toreo camargués más relevantes de la temporada. Además, durante los meses de julio y agosto, el recinto acogerá diversos encuentros taurino-culturales que complementarán la actividad principal.

La Goyesca, broche de oro en septiembre

La temporada 2026 concluirá con la Feria del Arroz, programada del 11 al 13 de septiembre. En este marco volverá a celebrarse la Goyesca, un evento considerado el gran espectáculo cultural del año taurino en Francia y uno de los más importantes de la Europa Taurina. Este acontecimiento aglutina diversas disciplinas artísticas como la música, la pintura y la creatividad en torno a la tauromaquia.

La presentación oficial de los carteles de la temporada 2026 se llevará a cabo el miércoles 21 de enero en un relevante acto público. Este encuentro marcará un momento clave en la vida taurina de Arles y servirá para dar a conocer la programación completa de manera oficial.