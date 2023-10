Apuntes de buen toreo, sin terminar de rematar, de Burdiel y Peñaranda en Las Ventas

Día de resaca 'julista' en Las Ventas para afrontar la primera de las dos novilladas de la Feria de Otoño. Tarde de calma chicha con cosas interesesantes de los de luces pero con actuaciones que no terminaron de disparar pese a las buenas maneras mostradas, una vez más este año, por Álvaro Burdiel y Alejandro Peñaranda.

El primer novillo de Guadaira no estuvo sobrado ni de casta ni de fortaleza de remos. Por ello, el quehacer de Alvaro Burdiel no pasó de voluntarioso. Hubo un inicio de faena con gusto rodilla en tierra. Pero aquello no despegó.

Ante el buen cuarto, Burdiel estuvo templado y dejó buenos momentos por el pitón derecho en la primera parte del trasteo, con muletazos empacados y siempre metiéndose al toro siempre hacía adentro. La faena sufrió un bache al echarse la muleta a la zurda, por donde no hubo entendimiento entre novillo y novillero. Quiso recuperar la intensidad perdida en un final a derechas donde el novillo había gastado ya su fondo. Lo avío de un buen espadazo y prendió en los tendidos una petición de oreja que no llegó a mayoritaria. Tampoco le obligaron a dar la vuelta al ruedo después y todo quedó en una ovación desde el tercio.

Con el descastado sexto que tuvo que lidiar por la lesión de Ismael Martín, no hubo opción de lucimiento.

Alejandro Peñaranda tuvo un primer novillo colaborador al que toreó con gusto y prestancia al natural. Al conjunto, sin embargo, le faltó mayor conjunción. Eso si, la estocada la dejó en todo lo alto.

Con el quinto estuvo más aperreado el albaceteño. Al de Guadaira le faltó entrega y a Peñaranda pulso para templar las deslucidas embestidas de su oponente. De nuevo utilizo con contundencia la espada.

Ismael Martín hizo el esfuerzo ante el encastado y geniudo tercero, que le llegó a voltear en dos ocasiones. Un milagro que el pitón no calase en ambas. Al descabellar se le salió el hombro derecho, recayendo de la lesión que se produjo a mediados de septiembre. No pudo salir a lidiar su segundo.

FICHA DEL FESTEJO MADRID, domingo 1 de octubre de 2013. 2ª Feria de Otoño. Algo más de media plaza.

Novillos de GUADAIRA, de correcta presencia y desiguales hechuras. Conjunto con más movilidad que entrega. Destacaron por nobles y enclasados los lidiados en 2º y 4º lugar

ÁLVARO BURDIEL, silencio, saludos y silencio en el que mató por Ismael Martín. ALEJANDRO PEÑARANDA, saludos tras aviso y silencio. ISMAEL MARTÍN, lesionado en su primero.

Ismael Martín sufrió una luxación anteroinferior glenohumeral en el hombro derecho en su primer novillo que le impidió continuar la lidia. Pronóstico reservado.