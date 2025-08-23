Aníbal Ruiz anuncia su reaparición de luces en la corrida de Bolaños de Calatrava

El Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava acogió este viernes la presentación oficial de la corrida de toros que se celebrará el próximo 12 de septiembre a las 17:30 horas en el coso José Ruiz “Calatraveño”, dentro de las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Columna.

El acto contó con la presencia del alcalde, Miguel Ángel Valverde, acompañado por los empresarios Nacho Lloret (Eventos Mare Nostrum) y Luis María Garrido (Tauromanagement). El gran protagonista fue el matador de toros Aníbal Ruiz, que anunció su reaparición vestido de luces en esta cita tan especial.

El cartel lo completan dos nombres de peso: El Cid, que celebrará su 25º aniversario de alternativa, y El Fandi, que lidiarán toros de la ganadería sevillana de Las Monjas.

La organización corre a cargo de la unión de Eventos Mare Nostrum y Tauromanagement, empresas que recientemente firmaron un éxito en la feria de Ciudad Real, recuperando la categoría del coso y atrayendo a numeroso público a los festejos.