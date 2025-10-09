La alerta meteorológica obliga a suspender el festival taurino de Calasparra

La empresa Chipé Producciones, que dirige Pedro Pérez Chicote, de acuerdo con el Ayuntamiento de Calasparra y la Mesa de Trabajo, ha anunciado la suspensión del festival taurino previsto para este sábado, 11 de octubre, ante la alerta meteorológica que pronostica fuertes lluvias y rachas de viento desde el miércoles hasta el lunes 13 incluido.

La decisión, según han explicado, se ha tomado “mirando por la seguridad de todos los aficionados”, ante unas previsiones especialmente adversas que desaconsejaban la celebración del festejo.

En el cartel estaban anunciados los matadores de toros Emilio Serna, Antonio Puerta y Filiberto, junto a los novilleros sin picadores Salvador Ruiz ‘El Marqués’ y Jesús Montiel, con reses de Marqués de Domecq y Dámaso González.

La organización ha informado de que la devolución de las entradas ya adquiridas se efectuará los días viernes 10 y lunes 13 de octubre, en horario de 18:00 a 20:30 horas en el kiosco de La Corredera.