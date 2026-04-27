Alejandro Talavante se corona como el gran triunfador de la Feria de San Isidro 2025

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han anunciado este miércoles los nombres de los triunfadores de la Feria de San Isidro 2025, un galardón que reconoce las actuaciones más sobresalientes de la pasada temporada taurina. La decisión se ha tomado tras la reunión y votación del jurado en la emblemática Plaza de Toros de Las Ventas, un acto que ha contado con la presencia de Miguel Martín, director del Centro de Asuntos Taurinos regional.

Talavante, el gran protagonista

El premio al matador de toros triunfador ha recaído, por mayoría, en Alejandro Talavante. El diestro ha sido merecedor de esta distinción por ser el único que consiguió abrir la Puerta Grande a lo largo de todo el ciclo isidril, un logro que lo ha consolidado como la figura más destacada de la feria de este año.

Resto de premiados

En la categoría de novillero triunfador, el galardón ha sido para el joven Aaron Palacio, cuya actuación en la primera novillada de la feria, donde cortó una oreja, fue decisiva para el jurado. Este reconocimiento subraya el prometedor futuro del joven diestro en el mundo del toreo.

Por otro lado, el premio a la corrida más completa en presentación y bravura ha sido para el hierro de Jandilla, por el encierro lidiado el pasado 5 de junio. Finalmente, el galardón para el toro más bravo ha sido para Frenoso, de la ganadería de Victoriano del Río. Este ejemplar, de capa negra y 559 kilos, fue lidiado el 16 de mayo por Fernando Adrián y recibió una gran ovación en el arrastre por su notable bravura.