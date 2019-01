Alberto Gómez se retira: "Me voy feliz por haber conseguido muchos sueños"

Alberto Gómez ha decidido decir adiós a los ruedos. Así lo ha anunciado a través de sus perfiles en las redes sociales. El torero valenciano había tomado la alternativa el 26 de mayo del año 2012, en la plaza conquense de Iniesta ante toros de la ganadería de Guadalmena.

En la pasada temporada de 2018 toreó cinco corridas y cortó tres orejas. Antes de iniciar la campaña 2019 ha publicado una carta en la que explica los motivos de su adiós. Esta es la misiva de Alberto Gómez:

“Un mes de enero de 2001 empezaba con muchos sueños e ilusión en la que fue y será mi segunda casa, la Escuela Taurina de Valencia… y un mes de enero, 18 años después, os tengo que comunicar que he tomado la decisión de dejar de torear.

He conseguido cumplir muchos de los sueños que tenía en ese enero de 2001… Me he sentido, me siento y siempre me sentiré Torero.

Estoy agradecido a la vida por darme la oportunidad de hacer algo único, de haber podido disfrutar del toreo. Me voy orgulloso de mi carrera, me voy feliz por haber conseguido muchos sueños.

Tengo la gran suerte, de llevarme los mejores amigos, los que van a estar siempre conmigo, para toda la vida.

Quiero dar las gracias a todas las personas que me han acompañado durante estos maravillosos años, a mi familia, a todos los toreros de plata que he tenido el placer de llevar a mi lado, a mis seguidores, a mis detractores, porque gracias también a ellos han motivado que me superase.

Repito que siempre me sentiré Torero porque nací y moriré Torero.

¡Gracias de corazón a todos!

Un fuerte abrazo”.