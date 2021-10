Albacete dará a una de sus calles el nombre de Dámaso González

Así lo ha anunciado en el acto celebrado en el vestíbulo del salón de plenos del Ayuntamiento para presentar el XXXI Festival Taurino a beneficio del ‘Cotolengo’, la institución del Sagrado Corazón de Jesús, de gran arraigo en la ciudad de Albacete.



Sobre este festejo benéfico, que tendrá lugar el domingo 7 de noviembre a las 12.00 horas, el alcalde ha dicho que se rendirá "un doble tributo", por un lado al ‘Cotolengo’, que "siempre está ahí par atender a los más vulnerables, a quienes más lo necesita”, y por otro lado a Dámaso González, "quien siempre tuvo muy presente a la institución, convirtiéndose en el principal valedor de este festival benéfico".



Ha subrayado que ahora el testigo de Dámaso lo han recogido "los toreros locales, ganaderos y tanta gente del toro, que hacen posible que se siga celebrando".



Por su parte, el vicealcalde y concejal de Asuntos Taurinos, Vicente Casañ, ha agradecido a los toreros, ganaderos, entidades, empresas y profesionales por formar parte de esta cita taurina ineludibles para Albacete.



Casañ ha aludido a la generosidad de los toreros al formar parte de este cartel, que, como ya informó COPE Albacete, son Andrés Palacios, Rubén Pinar, Miguel Tendero, Sergio Serrano, Pedro Marín, Diego Carretero y el novillero Pedro Monteagudo.



También a las ganaderías donantes, Antonio Bañuelos, Los Chospes, El Pilar, Nazario Ibáñez, El Retamar, Sonia González y Daniel Ramos, que ceden las reses para este festejo, y a la UTE Casas-Amador que ha donado otros dos novillos, y ha precisado que el cartel anunciador ha sido diseñado por Ramón Ortiz.



“Pese a las dificultades, no queríamos en este 2021 dejar pasar la oportunidad de celebrar esta cita taurina, era importante, la Institución del Sagrado Corazón de Jesús lo merece sobradamente y por eso no debíamos dejar pasar la ocasión, aunque somos conscientes de que la fecha no es la más cómoda”, ha dicho Casañ.



El director de la Institución Sagrado Corazón, Pablo Álvarez, que ha asistido a la presentación junto a la hermana Constancia, ha dado las gracias a todos los que hacen posible la celebración de este festival y ha recordado a la madre María, superiora del ‘Cotolengo’ durante muchos años, y al maestro Dámaso González.



"Sin ellos dos, estoy seguro de que no se habría llegado a este 31º festival, ellos son un referente para nuestra casa”, ha precisado.



En cuanto a los diestros, Rubén Pinar ha explicado que para todos los toreros de Albacete el Festival del ‘Cotolengo’ es un acto solidario al que no pueden faltar y ha animado a la ciudadanía a colaborar asistiendo; Miguel Tendero ha reconocido el esfuerzo del Ayuntamiento y de todos los que se implican de forma altruista; Sergio Serrano ha subrayado que si el festival ha arraigado en Albacete ha sido gracias “a la constancia, al sacrificio y al corazón del maestro Dámaso y la hermana María, que pusieron el corazón en su celebración".



Además, Pedro Monteagudo ha dado la enhorabuena a todas las personas que han hecho posible su organización y ha deseado que tenga lugar un buen festejo.

