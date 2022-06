La actitud y ambición de El Melli le hacen pasear una oreja

Sevilla fue de nuevo punto de encuentro de tres debutantes para iniciar camino hacia el futuro que les aguarda. Un competitivo trayecto que ahora transita entre la ilusión y la esperanza. Por eso importa el valor y la actitud en la manera en la que lo hacen. La autenticidad de la ejecución y el cuidado que han de poner en la demostración de sus respectivas tauromaquias. Claro que, para ello, deben de tener embestidas que le faciliten el toreo soñado. Algo tan difícil de conseguir como irreal para el que empieza sin el bagaje mínimo exigido. Ayer, la seria y bien presentada novillada de Torrehandilla mostró más mansedumbre que calidad en sus acometidas, algo tan necesario para estos que sueñan con el triunfo en tan emblemática plaza.

El serial nocturno fue anodino, cansino, largo y sólo soportable por la fresca noche sevillana después de sufrir tanto calor asfixiante en anteriores festejos. Pero en el ruedo no pasó nada. Tal vez la actitud y ambición demostrada por El Melli. Le pudo al manso y rajado primer novillo y supo mostrar su concepto con el cuarto, un utrero que transmitió atisbos de emoción con su compleja embestida, sin humillar en las telas, y al que el novillero de Sanlúcar de Barrameda toreó acompasado con el capote, para correr la mano después en una faena templada, ligada, de mano baja, de momentos interesantes con la diestra y con alguna desigualdad en el computo de la lidia. Una faena entusiasta con la que explicó la manera de estar del que quiere ser alguien importante en esto. Le hundió la espada y paseó una oreja que le supo a gloria.

Lalo de María pareció se un torero más expresivo que natural. Todo lo quiere hacer despacio, muy despacio, impregnándolo de una excesiva solemnidad. ¿Qué es diferente? No hay duda, pero su toreo es incorrecto, preciosista y carente, por lo visto, de verdad. Un toreo que se ve con agrado, pero no emociona. Entre algunos detalles interesantes cabe destacar el trazo con la izquierda. Fueron dos naturales excelsos al quinto, el novillo más claro y con más calidad de los lidiados. Con el noble y soso segundo, el diestro francés, dejó momentos de un toreo templado, aunque ejecutado al hilo del pitón. A ambos lo finiquitó de estocada.

Para Joselito Sánchez la apuesta fue demasiado dura. Y la perdió. No está para afrontar tan responsable compromiso en tan importante plaza. Sobre todo, cuando las piernas no obedecen a las órdenes de la mente las dificultades se multiplican. Al complicado tercero no le pudo. La inseguridad delante del novillo fue tónica general en la lidia. Y con el manso sexto pasó un mal rato hasta desistir. Menos mal que le supo meter la mano y hundir el acero.

FICHA DEL FESTEJO

Sevilla, jueves 23 de junio de 2022. 5ª novillada de abono. Un tercio de plaza

Novillos de Torrehandilla, bien presentados, serios y mansos en general. Destacó el quinto, noble y con calidad en sus embestidas. Rajado el primero; muy soso el segundo; con genio el tercero; sin humillar el cuarto; complicado el sexto.

Germán Vidal “El Melli”, silencio tras aviso y oreja

Lalo de María, silencio y saludos.

Joselito Sánchez, silencio y silencio.