La tauromaquia también es cosa de niños: el Palco Infantil de Valencia arrasa en su séptimo año

Con la llegada de la Feria de Fallas, la plaza de toros de Valencia vuelve a poner en marcha uno de los proyectos más entrañables y formativos del mundo taurino: el Palco Infantil, una iniciativa que cumple siete años acercando la tauromaquia a los más jóvenes.

Una experiencia única que ha logrado implicar a más de 2.000 niños desde su creación y que, en palabras de su impulsor, José Badía, "ha sembrado una semilla que ya empieza a dar sus frutos".

En declaraciones a El Albero de COPE Badía recordaba los inicios de este proyecto: "Todo surgió pensando en cómo enseñar a muchos niños lo que yo aprendí gracias a un aficionado mayor que me abrió los ojos a la fiesta. Porque al final, los niños son el futuro de la tauromaquia", explicaba emocionado.

Cada tarde de toros, 25 niños de entre 8 y 16 años disfrutan de una experiencia completa y gratuita, que comienza una hora antes del festejo. Allí conocen desde dentro el mundo taurino:"Lo primero que hacemos es enseñarles la tablilla, explicarles quién torea, qué ganadería, cuál es el orden de lidia. Y luego empieza un recorrido por todos los rincones de la plaza: el patio de caballos, la enfermería, la presidencia. Es impresionante ver cómo se les iluminan los ojos", relata Badía.

La experiencia continúa con una visita al patio de caballos, donde aprenden sobre los caballos de picar y sus cuidados, para después pasar por la enfermería, guiados por el doctor Cristóbal Zaragoza, quien les enseña la importancia del equipo médico y la historia del coso valenciano.

También tienen la oportunidad de conocer el palco presidencial, donde se les explican los secretos del ritual taurino, desde los pañuelos hasta la toma de decisiones del presidente. Y finalmente, disfrutan del espectáculo desde su propio espacio: el Palco Infantil, acompañados de toreros, banderilleros o veterinarios, que les comentan cada detalle de la lidia.

Además, durante la lidia, desde el propio Palco Infantil, cuentan con la compañía de figuras del mundo del toro, que responden a todas sus preguntas:"Han pasado por allí matadores como Román, José Manuel Montoliu, El Niño de las Monjas... Y te sorprendería ver las preguntas que les hacen los chavales, algunas que ni los periodistas se atreven", relata entre risas.

Pero la jornada no termina con el último toro: los niños se trasladan a la meseta de toriles, donde suelen tener un encuentro especial con el ganadero de la tarde, quien les explica los secretos del encierro y del sorteo de los toros. Además, el escultor Rafa Mir sortea cada día entre los asistentes una de sus obras, poniendo el broche de oro a una experiencia inolvidable.

El éxito del proyecto es tal que, según confiesa Badía: "Para esta Feria de Fallas ya está todo completo desde hace semanas. Me sabe mal, pero tengo que decir que no a quienes me siguen escribiendo para apuntarse."

Con más de 2.000 niños que han pasado ya por este espacio, algunos de ellos hoy abonados adultos e incluso alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Valencia, el Palco Infantil demuestra que la tauromaquia sigue viva cuando se enseña con pasión y pedagogía. Un modelo a seguir, que ojalá pudiera replicarse en todas las plazas de España.