Puchano: "Hay que lucirse a caballo cuando el toro tiene posibilidades. Si no, es tontería"

El picador Francisco Ruiz Puchano ha vivido uno de los momentos más especiales de su carrera en la plaza de toros de Valencia el pasado 19 de marzo, día de San José, al picar a un toro de La Quinta. En una entrevista concedida a El Albero de COPE, el picador ha reconocido la emoción que sintió al ser ovacionado por toda la plaza. "Es una cosa inolvidable. Que te aclame toda la plaza, en tu casa, me llenó muchísimo", afirmó.

La tarde fue mágica para el picador, quien destacó que "nunca había tenido una tarde tan redonda en Valencia" y que todo salió a la perfección. Ruiz Puchano, que ese día actuaba a las órdenes de su paisano Román, recordó un momento clave de la corrida, cuando el diestro colocó al toro de La Quinta a larga distancia para la suerte de varas: "Yo salí a picar el toro lo mejor posible, sin hacer mucho ruido, pero cargando. Cuando vi que me lo colocaba largo, supe que era el momento de echarnos para adelante".

Sobre la importancia del tercio de varas en la lidia, el picador lamentó que no siempre se le dé la relevancia que merece: "En Francia se le da mucha importancia, pero en una corrida en España suele pasar más desapercibida". Según él, muchos toreros prefieren no lucir en la suerte de varas si no ven posibilidades en el toro: "A lo mejor será por eso, pero no lo sé".

Ruiz Puchano también analizó el comportamiento del toro de La Quinta al que picó aquella tarde: "En el primer puyazo lo vi muy franco, metiendo los riñones y la cara abajo. En el segundo, cuando lo llamé, se arrancó con franqueza. Venía con un galope muy bueno y lo vi claro". Destacó que el astado se empleó a la perfección en el caballo: "Pegó, empujó y sin pegar un cabezazo. Lo hizo sensacional".

El picador, que en los próximos meses seguirá participando en importantes festejos en Sevilla y Madrid, se mostró ilusionado con el futuro de la temporada. A pesar de las dificultades que enfrenta la suerte de varas, confía en que el público siga apreciando su importancia en la tauromaquia: "Nos gusta lucirnos, pero hay que hacerlo cuando el toro tiene posibilidades. Si no, es tontería".