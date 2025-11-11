La promesa que espera su momento: el enigma de Mario Navas en El Albero

El Albero de esta semana tiene como principal protagonista al diestro Mario Navas. El torero vallisoletano nos habla en primer lugar su relación con Rafael de Paula, dónde se conocieron, cómo surgió la amistad entre ambos y los consejos que le dio durante sus visitas a Jerez.

ESCUCHA AQUÍ EL PODCAST 07X14: La promesa que espera su momento: el enigma de Mario Navas | El Albero El Albero Escuchar

El torero vallisoletano reflexiona sobre su situación profesional tras una temporada de 2025 en la que no se ha vestido de luces ninguna tarde. Navas habla abiertamente del trato que ha recibido de plazas como Madrid y Valladolid.

Por último, comenta por dónde pasan sus planes de futuro y cómo planifica una temporada de 2026 en la que debe aspirar a confirmar su alternativa e ir entrando en las ferias sin renunciar a su concepto y camino marcado.

una nueva apuesta ganadera

El subalterno, empresario y criador Diego Valladar nos explica los motivos que la han llevado a embarcarse en una aventura ganadera al hacerse con todas las reses de la ganadería sevillana de Campo Peña, que ha trasladado desde tierras marismeñas hasta la Alcarria.

Valladar relata cómo ha sido la intendencia movilizada para trasladar casi trescientas cabezas, cómo reaccionó su mujer Paloma Vivas cuando le propuso el negocio, por qué ha apostado por un encaste minoritario como es del Murube y qué papel jugó en la compra el ganadero Domingo Pérez Hernández.

Diego Valladar y su apuesta por el encaste Murube en el hierro de 'Toros de La Morera'

JUAN CARLOS REY, UN SUBALTERNO EN LA ÉLITE

En las 'Historias del Albero', conocemos a Juan Carlos Rey, subalterno madrileño que acaba de entrar en la cuadrilla de Borja Jiménez de cara a la temporada de 2026.

Rey cuenta sus inicios como alumno de la Escuela Taurina de Colmenar Viejo, el talismán al que se agarró en sus momentos más duros y cómo tomó la decisión de dejar el oro para enfundarse la plata hasta convertirse en uno de los subalternos más cotizados en los últimos años.

Plaza 1 Juan Carlos Rey, protagonista en 'Las Historias del Albero'

tertulia de actualidad

Sixto Naranjo, Pablo Rivas y Manuel del Moral, director de 'Cargando la Suerte' de COPE Ciudad Real, analizan la actualidad del mundo del toro.

Del Moral habla de la entrega de los Trofeos 'Virgen del Prado' de Ciudad Real y de la salud de la Fiesta en la provincia y la capital.

También hay tiempo para analizar la nueva estructura de la junta directiva de ANOET y qué retos debe abordar la patronal taurina a corto y medio plazo; y del calendario de la temporada 2026 en Las Ventas que ha desvelado el empresario Rafael García Garrido.