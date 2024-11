La plaza donde le gustaría despedirse a Fernando Robleño: "Estaría dispuesto"

El torero Fernando Robleño ha anunciado que la temporada 2025 será la última de su carrera profesional. En una entrevista concedida esta semana a El Albero de COPE.es, el diestro afirmó que "es una noticia triste" pero que "todo tiene al final un final" y que su carrera "se merecía irse por la puerta grande".

Robleño reconoció que "los últimos años he toreado muy poco" y que "llega un momento que el cuerpo también te dice que ya está bien". El torero explicó que "la suma de los años" y el hecho de que "no he parado nunca en mi carrera" han sido determinantes en su decisión. "Muchos inviernos entrenando muy fuerte, siempre he dedicado cuerpo y alma al toreo", señaló.

El matador de toros madrileño admitió que su carrera "ha sido una carrera muy difícil, muy dura, de muchos obstáculos y de superar muchas cosas". En este sentido, subrayó que "las corridas de toros a las que me tengo que enfrentar son corridas de toros muy serias y muy fuertes". "Es como la circunstancia que hace llevar a esta decisión. Sobre todo, yo creo, el realismo y la sinceridad", añadió.

el anuncio Fernando Robleño, 25 años de alternativa y un anuncio sorpresivo

No obstante, Robleño afirmó que "no se acaba profesionalmente" y que cree estar "en mi mejor momento de mi carrera profesional". Por ello, el diestro manifestó que le gustaría que su última temporada fuera "una temporada especial" y que su último paseíllo le gustaría "que fuera Madrid", la plaza elegida para su adiós. "Si pudiera hacer algo especial, pues también estaría dispuesto, cómo no, porque no me voy, no me quiero despedir porque no se acaba profesionalmente, al revés, todo lo contrario", explicó.

"Estoy súper agradecido a todo el mundo que me está llamando y escribiendo mensajes de reconocimiento, de suerte, de ánimo, de enhorabuena", concluyó Robleño, quien destacó que en estos últimos años ha tenido la "fortuna" de ser director de la Escuela Taurina José Cubero Yiyo. "El vacío que va a dejar mi profesión, pues en parte lo van a ocupar todos esos alumnos y alumnas que tienen la ilusión de ser torero y poder ayudarles, para mí será un privilegio", afirmó.