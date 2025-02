El Juli y el certamen de su escuela taurina, en COPE: "Ayudamos a los alumnos a ser personas primero y luego a ser toreros"

La localidad madrileña de Arganda del Rey volvió a ser testigo del futuro de la tauromaquia con la celebración del XVIII Trofeo de la Escuela Taurina de Julián López 'El Juli'. Bajo el amparo de la Fundación El Legado, la finca El Feligrés acogió un certamen que, tras casi dos décadas de historia, sigue consolidándose como referente en la formación de jóvenes toreros.

Julián López 'El Juli' no quiso faltar a esta cita tan especial y expresó su satisfacción por el progreso de los alumnos: "Es muy bonito ver la evolución de los chavales. Ver esas ilusiones que tienen es muy reconfortante". Para el maestro, este trofeo representa no solo una plataforma para futuras figuras del toreo, sino también un espacio donde se transmiten valores esenciales dentro y fuera del ruedo. "Ayudamos a los alumnos a ser personas primero y luego a ser toreros", explicó El Juli a COPE

Uno de los momentos más emocionantes de la jornada fue la proclamación de los ganadores, Alessandro Gómez-Cuenca y Eusebio Molina, quienes compartieron el galardón tras una destacada actuación. Ambos jóvenes mostraron su asombro y alegría al recibir el premio. "No me esperaba ganar", confesó Eusebio Molina, quien apenas lleva unos meses en la escuela. Por su parte, Alessandro Gómez-Cuenca, con raíces taurinas en su familia, expresó la intensidad del momento: "Cuando me dijeron mi nombre para entregarme el trofeo, no me lo esperaba".

Eusebio Molina, durante su actuación en el XVIII Trofeo Escuela El Juli

El director de la escuela, Ignacio López, hermano de 'El Juli', destacó la importancia de este trofeo para los alumnos: "Es un día especial para ellos. Se enfrentan a novillos y una becerra, aplican lo que han entrenado y comparten la experiencia con sus familias y aficionados. Es un día que recordarán toda la vida".

En tiempos donde la tauromaquia enfrenta desafíos, la escuela de 'El Juli' demuestra que sigue habiendo jóvenes con pasión y entrega por el toreo. Como bien señaló Ignacio López, "es sorprendente y esperanzador ver la demanda de alumnos, especialmente niños que llegan por su propia iniciativa".

Con esta decimoctava edición, el Trofeo Escuela El Juli reafirma su compromiso con la formación de los toreros del mañana, garantizando un relevo generacional cargado de ilusión y entrega.