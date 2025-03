Diego Urdiales, en COPE: "A lo mejor el problema lo tienen el sistema y la prensa conmigo"

Diego Urdiales, uno de los toreros más respetados por su pureza y clasicismo, ha pasado esta semana por El Albero tras su reciente triunfo en la Feria de San José de su Arnedo natal. El diestro riojano reconocía que más allá de las orejas y la puerta grande conquistadas, "me quedo sobre todo con las sensaciones después de tantos meses sin torear en una plaza. Siempre está esa incertidumbre de saber si te vas a encontrar bien y poder sentir lo puedes llevar a cabo delante del toro. Esas sensaciones, afortunadamente, fueron muy buenas en Arnedo".

Con su temporada ya trazada y sin grandes estridencias en su agenda, Urdiales insistió en su compromiso con una tauromaquia auténtica, alejada de artificios y de la búsqueda del éxito rápido. "Siempre he creído en una forma de torear en la que la pureza y el sentimiento estén por encima de cualquier otra cosa. No me interesa el espectáculo vacío ni las trampas para gustar al gran público".

Sobre su posición en el escalafón y el reconocimiento logrado durante los veintiséis años como matador de toros, el arnedano reconocía que se siente "reconocido pero no valorado. Reconocido por la afición pero no valorado por el sistema. A lo mejor el problema lo tienen el sistema y la prensa conmigo"

Un circuito complicado para los toreros clásicos

El torero riojano reconoce que el sistema actual dificulta la presencia de toreros con su concepto en las grandes ferias: "Cada vez cuesta más ver ciertas formas de torear en los carteles importantes. El sistema impone unas normas que no favorecen a los que buscamos la verdad en la plaza".

Además, Urdiales lamenta que la prensa especializada contribuya a esta situación: "La crítica taurina ya no tiene el peso de antes. Ahora se prima el espectáculo y la viralidad, en lugar de valorar lo que realmente importa en el ruedo".

A lo largo de su carrera, Urdiales ha demostrado su capacidad lidiadora frente a toros de diversas ganaderías y encastes, logrando triunfos destacados con hierros y encastes de distinto origen. "Siempre he creído que un torero debe estar preparado para enfrentar cualquier tipo de toro. He tenido tardes inolvidables con encastes muy distintos y creo que es ahí donde se demuestra la verdadera dimensión de un torero", asegura Urdiales

A pesar de estas dificultades, el matador se muestra ilusionado con la temporada que tiene por delante. "Cada tarde en la plaza es una oportunidad para defender mi concepto y seguir demostrando que el toreo puro tiene su lugar. No me obsesiona el número de corridas ni las ferias en las que esté, sino la calidad de cada actuación".

Su calendario incluye un ilusionante mes de mayo con su paso por la Feria de Abril de Sevilla y un doblete en los carteles de la Feria de San Isidro de Madrid.