El concepto de bravura de Álvaro Núñez, en COPE: “No voy a engañar a nadie”

Álvaro Núñez pasó esta semana por los micrófonos de El Albero de COPE.es, para hablar del estado de su nueva ganadería, de la búsqueda de su toro ideal y de su debut el próximo año en la Feria del Toro de Pamplona.

Sobre este reto que afrontará en los 'sanfermines' del próximo año, el ganadero de bravo reconoció que “es un placer y un honor. Es una de las ferias más importantes del panorama taurino, y estar ahí llevando dos años y medio lidiando es un honor enorme. Tengo doce toros reseñados, cuatro toros cinqueños y ocho toros cuatreños. La verdad es que la corrida es muy seria, muy de Pamplona. Muy descarada de pitones, las caras vueltas hacia atrás”

"'Pamplona puede ser una piedra de toque para un futuro salto a plazas como Madrid y como Sevilla. Es fundamental ir lidiando cada vez más'", avanzó Álvaro Núñez.

El ganadero detalló su proceso de construcción de la ganadería, que calificó como "una odisea económica" que le ha llevado más de cinco años de trabajo y esfuerzo. "'Crear una ganadería de cero, bueno, es una odisea económica, es para que te den un Nobel de Economía'", declaró.

Núñez también habló sobre la importancia de la selección y la búsqueda del toro ideal, enfatizando que su objetivo es crear un animal que "vea el torero las posibilidades que tenga y no el público". "'Yo creo que hay que hacerle a la gente interesante la lidia, es decir, que no vean claro el toro, y, sin embargo, el torero que está delante sí le vea posibilidades'", expresó.

Consciente de la presión que conlleva el respaldo de figuras como José Tomás y Morante, el ganadero gaditano reconoció que “si los toreros apuestan por ti, que tengan esa confianza, es una gran responsabilidad. Ellos saben cómo piensas y tienen una idea de lo que buscas”.

A pesar de los desafíos que ha enfrentado, como la pandemia de COVID-19, Núñez se muestra decidido a consolidar su proyecto ganadero y llevar su toro a las plazas más importantes. "El día que tenga los toros y que me estén saliendo bien, iré. Pero yo llevo dos años y medio lidiando y, Y hay ganaderías que tienen 50 años, 60 años, 30 años, 40 años, son los que están lidiando, ¿no? Entonces, pues hay que respetarles esas cosas'", reflexionó.

Núñez también reveló que, a pesar de su corta trayectoria, ya ha buscado algunos refrescamientos de sangre fuera de su núcleo inicial basado en reses de Cuvillo, como un toro de Daniel Ruiz y otro de Santiago Domecq, vía Núñez. "'Yo creo mucho en los refrescamientos. Mira, la mejor ganadería que había era Carlos Núñez, Tenía una base buena, que era la de Rincón, y Manolete le dice: “Tienes que comprar Villamarta, que es la mejor ganadería que hay”. Y en Villamarta, entras a ver su origen y era una mezcla de un montón de ellas", explicó sobre la amalgama de sangres que conforman su hierro.

Además, Álvaro hizo hincapié en la importancia de la selección y la evolución del toro a lo largo de las diferentes épocas del toreo. "Yo cuando veo los toros, me imagino delante de ellos. Y no tengo otras narices de verlo así, siempre lo veo así, ¿no? Entonces, pues, mi punto de partida para ver una embestida es delante de él'", afirmó.

Pese a los buenos resultados cosechados durante esta temporada, como el indulto en Pozoblanco o los buenos encierros lidiados en plazas como Zaragoza o Granada, Álvaro Núñez reconoció que el peor trago lo vivió en Linares. Una tarde en la que Morante y Manzanares se cayeron del cartel tras una agria polémica en los corrales con los toros a lidiar. “La verdad es que no fue un día bueno, después la corrida además no tuvo fondo, no la preparé bien, no valió. Ese fracaso me valió para prepararla bien la de la Feria del Pilar de Zaragoza. Pero hay que reconocer que la de Linares no la preparé bien y la corrida tuvo buena pasta, pero no tuvo fondo. Y después fue muy desagradable todo por la mañana, aquello se enconó de mala manera”.

En cuanto a su apuesta por las novilladas, Núñez reveló que este año lidiará una o dos, destacando una experiencia reciente en la plaza portuguesa de Villafranca de Xira, donde torearon Tomás Bastos y Marco Pérez. "'La verdad que fue espectacular. Muy bonito porque Tomás Bastos es novillero muy bueno y Marco Pérez que tiene el torero metido en la cabeza y fue en una tarde fantástica", comentó.

Por último, Álvaro Núñez reconoció “tengo algunos aficionados que no les gusta mi toro, pero yo sé obviamente que soy un ganadero y quiero ser un ganadero de toreros. De figuras. No te vas a engañar. Yo me crié en Sevilla cuando a la gente le gustaba la corrida de Guardiola y le gustaba Curro Romero. Y yo le decía a los amigos míos, si te gusta Guardiola y te gusta Curro Romero, ¿por qué no mata Curro Romero la de Guardiola? Yo soy torerista y no voy a engañar a nadie, ¿no? Que sería un absurdo engañar a nadie, porque además todo el mundo sabe que soy torerista”.