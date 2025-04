Álvaro Lorenzo, en COPE: "Hace 15 días no tenía un futuro tan bonito como el que puede ponerse ahora"

El torero Álvaro Lorenzo atraviesa un momento de inflexión. Tras su reciente triunfo en Iniesta, amplificado por la televisión, el toledano volverá a pisar el albero de Las Ventas el próximo 2 de mayo, sustituyendo a Rafael de Julia. En una entrevista en El Albero de COPE, Lorenzo repasó su trayectoria reciente y confesó la dureza del camino.

"Gracias a la televisión e Internet, el triunfo en Iniesta ha tenido mucha repercusión, a pesar de ser una plaza de tercera", explicó el torero, que reconoció el impacto de poder mostrar su toreo ante más público. "Ojalá en Madrid pueda repetirse", añadió con ilusión.

La corrida en Iniesta, marcada por las inclemencias del tiempo, le permitió cuajar un toro del que se enamoró desde las primeras imágenes: "El toro me gustaba desde por la mañana, en las fotos ya me había impresionado, y desde el primer momento vi que tenía cosas muy buenas". Una faena que podría ser clave en su temporada e incluso en su carrera.

SUSTITUCIÓN El diestro toledano que completa la Goyesca del 2 de Mayo en Las Ventas

En apenas quince días, la vida le ha cambiado. De afrontar una temporada incierta, ha pasado a soñar con consolidarse en la primera línea del escalafón: "Hace 15 días no tenía un futuro tan bonito como el que puede ponerse ahora", reconoció. "Ojalá el 2 de mayo sea una tarde importante para mí, para el futuro de mi temporada y de mi carrera".

Lorenzo no esconde las dificultades pasadas: "El año pasado fue muy duro, toreé muy poco", confesó. Sin embargo, ese tiempo en el banquillo le sirvió para prepararse a fondo: "Hemos trabajado muy fuerte durante todo el invierno, confiando en que las cosas podían cambiar". Su objetivo es claro: "Abrirme paso poco a poco por mis triunfos".

El toledano también habló de la injusticia del sistema taurino, que no siempre recompensa la constancia: "En 2023 toreé tres tardes en Las Ventas y en todas di la vuelta al ruedo, pero parecía insuficiente. Una tarde mala pesa más que tres buenas", lamentó.

Además, Lorenzo compartió cómo la paternidad le ha cambiado la vida: "Cuando me enteré, al principio me asusté, pero me ha servido como motivación para sacar lo mejor de mí", confesó emocionado. "Es una ilusión y una motivación muy grande, me ayuda a ser mejor torero cada día".

De cara al 2 de mayo, el torero no conoce aún los detalles de la corrida, pero confía en la calidad de las ganaderías anunciadas: "Baltasar Ibán y Algarra son del gusto de la afición de Madrid, seguro que echan algún toro importante", concluyó con esperanza.

El próximo compromiso en Las Ventas será crucial para un torero que, tras la dura travesía en el desierto, vuelve a vislumbrar un horizonte prometedor.