Esto es lo que ocurre cuando a Wyoming le gritan «rojo subvencionado» en la calle

El Gran Wyoming, presentador del programa "El Intermedio" en LaSexta, es uno de los rostros más populares y polémicos en la televisión. Sus opiniones políticas le han granjeado mucha aceptación entre los votantes de izquierda y un gran rechazo entre los de derechas. Esto ha llevado a que, algunas veces, Wyoming haya sido increpado en la calle. Contó una de esas situaciones hace unos meses en el programa "Liarla Pardo" de LaSexta. "Yo he entrado en bares en los que me han puesto el himno nacional y me he marchado. Era para tocar los c... con el himno y ellos saben por qué lo ponen, como diciendo que no soy bienvenido", comentaba Wyoming. Pero no solo en bares. "Un día, un hombre desde un coche me gritó por la ventanilla '¡Viva España!'. Yo sé que no están dando un viva España, están diciéndime 'rojo', dijo.