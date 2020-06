El zasca de Christian Gálvez a 'Pasapalabra' a costa de las audiencias de 'Sálvame'

Una vivencia personal nos demuestra con los años que valoramos las cosas cuando ya no las tenemos. Quizás en ese proceso de luto o superación se encuentre Christian Gálvez con 'Pasapalabra'. Quien fuese presentador del formato durante doce años está viendo en las últimas semanas como su programa ha quedado en manos de otro, Roberto Leal, y que el andaluz no lo hace nada mal al mando del programa del rosco.

Desde que se quedara sin su puesto en octubre de 2019, el futuro de Gálvez ha sembrado muchas dudas, ya que en un principio apuntaban que podía ser el presentador de 'Pasapalabra' en Antena 3, algo que se descartó cuando firmo un contrato de larga duración con Mediaset. Desde entonces ha creado con el grupo de comunicación una productora destinada a la realización de concursos, y ha presentado con más pena que gloria un formato llamado 'Qarenta' en Mtmad.

Sin embargo, Gálvez podría estar preparando algo a medio plazo, algo que le habría llevado a visitar los estudios de Mediaset, lo que ha provechado para dejar un recado al 'Pasapalabra' actual.

Christian Gálvez no se olvida de 'Pasapalabra'

Gálvez sorprendía visitando el plató de 'Sálvame' aprovechando que tenía que grabar unas promos en los estudios de Mediaset. En esta visita, ha querido felicitar al programa por sus audiencias en las últimas semanas, algo que ha hecho haciendo hincapié en los datos conseguidos en la franja de 'Sálvame Tomate'.

Así, con cierta retanca, Christian ha felicitado a 'Sálvame' por superar en su franja al nuevo 'Pasapalabra', ya que los de Jorge Javier han conseguido imponerse a Roberto Leal, en cuanto a audiencia se refiere, desde el estreno del concurso sin bajar del 20% de share: "Lo estáis petando. Esos 20 compañeros. Enhorabuena por todo lo que hacéis, compañeros", apuntaba Gálvez echando en cara la victoria de Telecinco sobre su 'exprograma'.

Christian Gálvez visita 'Sálvame'Mediaset España/ Ecoteuve

Al ser preguntado por la inminente final de 'Supervivientes', la pareja de Almudena Cid ha vuelto a relucir los datos y el poder de 'Sálvame': "Vosotros sois unos auténticos supervivientes de la tarde", ha afirmado.

Sobre su futuro, Gálvez no ha desvelado nada, ni para qué eran las promos con Mediaset: "No me mires así. Las cosas que pasan en nuestras reuniones se quedan ahí". Sin embargo, ya los hay quienes apuntan que con su productora estaría preparando un concurso con el que probar a competir contra 'Pasapalabra' y que podría estrenarse este mismo verano.

Parece que aquellas palabras que en su día Christian dedicase a Roberto Leal: "Me envió un mensaje muy bonito. Me deseó suerte y me dijo que lo iba a hacer fenomenal. Me habló del equipo, que es súper bueno. Cruzamos varios mensajes y me dio mucha alegría. Fue un gesto bonito por su parte. Tengo mucho respeto a su trabajo", confesaba el andalúz, parecen haber quedado atrás y ahora el objetivo es competir de tú a tú al programa que con tanto cariño presentó durante doce años.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

La mala jugada de 'Sálvame' contra 'Pasapalabra' : "Han engañado a la audiencia"

Roberto Leal, lo mejor y el punto diferencial en el estreno de 'Pasapalabra' en Antena 3

Christian Gálvez manda un precioso mensaje a todos aquellos que veían 'Pasapalabra' y han fallecido estos días